開催：2026.5.22

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 3 - 9 [ブレーブス]

MLBの試合が22日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。

1回表、2番 マイケル・ハリス 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 MIA 0-2 ATL

2回表、7番 マイク・ヤストレムスキー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 MIA 0-3 ATL

3回裏、7番 オーウェン・ケイシー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-3 ATL

4回裏、4番 カイル・ストワーズ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 2-3 ATL

5回表、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 2-5 ATL

6回表、7番 マイク・ヤストレムスキー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 MIA 2-6 ATL

7回裏、4番 カイル・ストワーズ 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 3-6 ATL

8回表、7番 マウリシオ・デュボン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 MIA 3-8 ATL

9回表、2番 マイケル・ハリス 5球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 MIA 3-9 ATL

試合は3対9でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのスペンサー・ストライダーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで3勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-22 10:30:22 更新