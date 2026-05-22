２３年阪神ＪＦ、２５年ヴィクトリアＭなどＧ１を２勝したアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩）が、現役を引退して繁殖入りすることが明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブが２２日、ホームページで発表した。阪神牝馬Ｓ１０着がラストランとなった。

２１日にノーザンファームの獣医師による馬体検査を受けたところ、左トモの筋肉が落ちており、骨盤を骨折している可能性が否定できず、復帰までにかなりの時間を要するとの診断を受けた。Ｇ１・２勝馬を中途半端な状態で復帰させられないというところもあり、関係者で協議した結果、引退、繁殖入りさせることが決まった。

同馬は父ダイワメジャー、母アスコルティの間に誕生した黒鹿毛馬。デビュー２連勝で新潟２歳Ｓを勝って重賞初制覇を飾ると、そのまま阪神ＪＦも制し、２３年度の最優秀２歳牝馬に選出された。３歳時は桜花賞、ＮＨＫマイルＣで２着に敗れたものの、京成杯ＡＨで重賞３勝目。４歳時はサウジアラビアのＧ２である１３５１ターフスプリントを快勝し、帰国初戦のヴィクトリアＭでＧ１・２勝目を飾るなど、２歳時からコンスタントに活躍した。