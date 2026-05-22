「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）

広島が競り勝ち、今季初の２カード連続勝ち越しを決めた。１点を追う六回に小園海斗内野手（２５）の適時三塁打で追いつくと、続く坂倉将吾捕手（２７）の打球に敵失が絡み、逆転に成功。七回にも１点を加え、今季４度目の対戦で難敵・東を攻略した。ここから大きな波に乗る！

雨上がりのマツダに復活を告げる快音が３度、響いた。小園らしい華麗なバットコントロールで、今季３度目の猛打賞を記録し、２カード連続勝ち越しに貢献。「良かったです」と、短い言葉に充実感を込めた。

１点を追う六回に反撃に転じた。１死一塁で迎えた第３打席。カウント２−１から、「良いポイントでしっかり対応することができました」と、東のスライダーを右中間へ運ぶ適時三塁打で、試合を振り出しに戻した。続く坂倉の打ち取られた打球を二塁手・成瀬が後逸し、小園が逆転のホームを踏んだ。

“東キラー”ぶりは健在だった。昨季は東に対し、２５打数９安打、打率・３６０と好相性を誇ったが、今季は試合前まで９打数無安打。「自分の調子、感覚も含めてなかなか成績を残せていなかった」と抑え込まれていたが、この日は適時三塁打を含め、四回に右前打、八回には左前打を放ち左腕から３安打。「球の軌道をしっかり描きながらできた。東さんから打っていなかったので、何とか食らいついたという感じですね」と高いコンタクト能力で白球をヒットコースへと飛ばした。

５月に入って徐々に調子を取り戻しつつあるが、４月を終えた時点で打率は・２００。打席ごとに足の上げ方、トップの作り方などを試行錯誤し、上昇へのきっかけを模索してきた。これで４試合連続安打。「いろいろ試しながらですけど、まだ良くなっていくとは思います」と、本領発揮はここからだ。

チームとしても苦手意識を払拭する一戦となった。東とは早くも今季４度目の対戦。ここまでの３試合は左腕から見て２勝０敗、防御率０・４７と手玉に取られていた中で、ようやく攻略に成功した。新井監督は「素晴らしい投手なんで、チャンスは少ないとは思ってたんですけど、いい攻撃ができたかと思います」と、手応えを示した。

チームは今季初の２カード連続勝ち越しを達成。小園の上昇気配とともに、新井カープも波に乗りつつある。「自分の成績も含め、チームの成績も上がっていけるように頑張ります」と背番号５。中軸として、勝利に直結する一打を放っていく。