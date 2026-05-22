お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。妻の小木奈歩との恋のキューピッド役について明かした。

小木はお笑いタレントまちゃまちゃ（50）のイベントに参加したことを報告。そして妻と3人でカウンターの個室すし屋に行ったという。「あいつが何かしてほしいって言ったら断れない関係性ね。まちゃまちゃは俺と奈歩の…キューピッドだからね」と明かした。

「まちゃまちゃがいなかったら、出会うこともないし。多分も結婚もないし」とした上で「もし出会わなかったから、すごい女優と結婚してると思うんだけどね、今ごろ。逆にね」とおどけた。「こっちはこっちの幸せもあるし、女優と結婚したらそっちの幸せもあるし。どっちを取るか分からないですけど、まちゃまちゃはありがたい存在で」と感謝した。

続けて「その時に、一緒にいたのがハローバイバイ」と、09年に解散した吉本興業所属のお笑いコンビ（関暁夫、金成公信）の名前を挙げた。「その3人が結婚させてくれた。紹介してくれたのが、まちゃまちゃで。ハローバイバイバイが形をつくってくれた。その場で出会った時にね。『あなたたち、結婚前提で付き合ってください』みたいなのは、ハローバイバイがお膳立てしてくれた」と語った。

今放送は、相方の矢作兼（54）が遅刻。番組開始18分頃から合流した。