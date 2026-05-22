父・泰憲さんは2010年に不慮の死 4年春からPRに転向した“原石”

関東大学ラグビーリーグ戦グループで連覇を目指す東海大に、4年生の今春LOからPRに転向して公式戦デビューに挑む“原石”がいる。渡邊拓斗。186cm、123kgの恵まれたサイズは父親からの“遺産”でもある。父の名は渡邊泰憲。1999年からワールドカップ（W杯）に3大会連続出場して日本代表キャップ32を持つレジェンドは、誰からも「万吉」と呼ばれた愛されキャラでもあったが、引退直後の2010年に不慮の死を遂げた。父親と同じラグビーを選んだ息子は、何故大学最終学年からPRに挑むのか。支えてきた関係者の話を交えて、5歳で死別した父について、そしてポジション転向の思いを聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

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「いい感触ですか？ スクラムの部分で考えると、まだ（力を）出せてなかったと思います。結構酷かったですね。何がダメなのかを知れた試合です」

巨体を揺らしながら、東海大でのPRデビューを渡邊拓斗はそう振り返った。5月5日に行われた同志社大との招待試合。昨季までのLOから転向して初めて「3」を背負った対外試合での厳しい自己採点は、謙虚さばかりではない。相手にスクラムで組み負けて何度も押し込まれた。だが、この“素人PR”の話ぶりには、新たな挑戦の第一歩を踏みしめたという充実感が滲んだ。拓斗の名前をPRでは初めて先発メンバー表に書き込んだ木村季由監督が、大抜擢の理由をこう話す。

「今はまだ期待値の中で見ています。でも、身体的な強さは持っている。そこはPRとしてスクラムでも生かせるはずです。去年までのLOでの経験で、フィールドプレーは強いですし、コンタクトもいい。ボールキャリーはするしタックルも行く。この武器を、PRになってどう発揮していけるのか。スクラムを組んで消耗する中で、これからどこまで出せるのかでしょうね」

身体的、つまり素材としては申し分ない。そんなポテンシャルを秘めながら今シーズンからPRに本格挑戦する拓斗だが、指揮官はもう一つの“資質”を読み取っている。

「PRを目指すんだという彼の目標と行動が一致していることです。すごく謙虚だし、吸収力もある。スクラム練習があると担当のコーチにも、これはどうだああだといろいろ聞いて何かを得ようとしている姿勢が、拓斗をぐっと成長させている。転向した最初は『間に合うかな』『間に合えばいいね』だったが、その加速感で『行けるんじゃないか』という期待感に変わってきた」

ラグビープレーヤーとしての足跡は、強豪・東海大に集まる学生の中では異質な部類だ。中高一貫で東京・帝京中高に通ったが、ラグビー部は系列の帝京大のような日本一を争う常勝軍団とはかけ離れていた。

「中学からラグビー部です。小学校までは水泳、野球をしていたので、もともと入るつもりじゃなかった。でも、部活の体験会でたまたまラグビー部があって、やってみようという感じでした。高校は、花園（全国高校ラグビー大会）の東京予選も1回戦敗退が普通という実力でした。15人制のいわゆる公式戦では、たぶん僕は3年間で1度も勝ってない。部員もぎりぎり15人。怪我人が出れば試合が出来ないレベルです」

当初は帝京大へエスカレーター式に進学を予定していたが、それは一般学生としてだった。全国屈指の大学チームから誘われたわけでもなければ、そこで挑戦したいという野心もなかった。

「もともと大学でラグビーやるつもりじゃなかった。帝京高からラグビーを続けようと帝京大に行く人はなかなかいなかった。でも、高2の時に1つ上の先輩が大学でもラグビーを続けるというので、僕もどこか他の大学で挑戦したいなという気持ちになりました」

進路を悩む中で連絡した人物がいた。

「拓斗がお腹の中から知り合いですから」

そう言って豪快にカラカラと笑ったのは釜澤晋。学生時代は当時猛威を振るっていた大東文化大で、188cm、108kgのパワフルなLOとして活躍。東芝府中（現東芝ブレイブルーパス東京）でも、FW戦を伝統にするチームの肉弾戦の核として圧倒的な存在感を見せてきた。今は“武闘派”からネクタイ姿のBL東京営業部長に転じているが、“ある出来事”から拓斗を我が子のように見守って来た。

不慮の事故で亡くなった父「記憶は断片的で…」

“出来事”が起きたのは2010年4月3日。釜澤にとっても東芝のチームメート、同じFW第2、3列で戦ってきた渡邊泰憲が、JR鎌倉駅での不慮の事故で亡くなった。引退からわずか1年。社業に戻り本格的に働き始めた矢先、35歳というあまりにも早すぎる別れだった。記者としての取材と同時に、日本体育大ラグビー部時代から親交のあった選手の急死に葬儀にも参列したが、釜澤はじめ多くの部員たちの言葉からは、残された家族たちを自分たちが支えていくという強い思いが感じられた。釜澤は「年に1、2回会うくらい」と何気なく語ったが、事ある毎に家族ぐるみで交流を続け、拓斗からも「釜（カマ）さん」と呼ばれる間柄だ。今でも、東海大で拓斗が試合メンバーに選ばれた時にはスマホにメッセージが送られてくる。

「拓斗が高校2年の時だったかな。『釜さん、相談がある』と連絡してきたんです。『ラグビーをちゃんとやりたいです』とね。で、僕の母校の大東大はどうだと言ったら、アイツはダメだと。東海大に行きたいと言う。父親からDNAを受け継いだのかは分からない。でも体は大きくて、その頃でサイズは僕とも変わらなかった。東海大の木村監督も、親父と同じ日体大OBだし、見学したいと連絡を取ったんです」

リーチマイケルら多くの教え子をBL東京に送り込んだ木村監督も、釜澤から相談を受けた当時をこう振り返る。

「東芝というチームも長い付き合いはあったし、（泰憲の）葬儀にも出ましたが、あの時のあの小さな子が、こんなに成長して東海大でラグビーがしたいと訪ねてきた。嬉しかったですね。なんとかウチで育てられればという思いでした」

拓斗自身に父親の記憶は、多くは残っていない。

「亡くなったのは僕が幼稚園の年長の頃です。物心つく前くらいなので、記憶は断片的ではっきり覚えていない」

別れは5歳の春。人が亡くなることを、まだはっきりとは理解出来ていなかった。

「当時は、ああ居なくなったんだくらいの認識でした。でも、亡くなったと分かる歳になっても、別にどうかということは無くて、父がちゃんとラグビーを続けてきたと理解したのも中学生くらいだった」

本人はそう語ったが、亡き父はどんなラグビープレーヤーだったのか。

一言で表現すれば「愛されキャラ」。渡邊泰憲はそんな選手であり、人間だった。生前に関係者から「渡邊」「泰憲」と言われるのを聞いた記憶はない。誰もが親しみを込めて「万吉（まんきち）」と呼んだ。由来は、自己申告の“そっくりさん”である俳優・布施博が、当時のテレビドラマで演じていた役名だ。生前の本人は「似てるでしょ」とおどけて話していたが、無理すれば布施博の容貌ではあったものの、その三枚目風の名前と本人の陽気なキャラが上手く合っていた。

出会いは“衝撃的”だった。万吉が日本体育大学3年生だったシーズン。当時主将だった中原正義の取材に、横浜市の同大を訪れた時だった。中原主将が寮の自室で取材に応じてくれたが、強豪・佐賀工から日体大に進学して将来を嘱望されていたリーダーが、部屋のベッドの中の大男を引きずり出してきて、こう紹介してくれた。

「コイツすごいんですよ。大物ですから。おい、万吉起きろ、起きろ！」

冬眠していた熊のように、寝ぼけ眼でベッドからのそのそと這い出てきたのが万吉だった。

規格外だった万吉の才能「衝撃的でしたよ。怪物ですよね」

当時の大学ラグビーで身長190cmを超えるFWも破格だったが、サイズ以上に“大物”と感じさせたのは、後輩ながら同じ部屋で主将が取材を受けている最中も寝ていた度胸だった。大学2年からLOで主力に浮上した万吉だったが、サイズに似合わないスピードと日本人離れしたフィジカルでバックロー（FL、No8）としての魅力と可能性を溢れる程に湛えていた。大学では同部屋で暮らし、東芝でも一緒にプレーした中原はこう振り返る。

「衝撃的でしたよ。怪物ですよね。当時の日体大には190cm台の選手は結構いたけれど、万吉のようなスピードを持った選手はいなかった。それでいて強い。見た目は日本人でも、身体能力は外国人でしたね」

万吉が日体大3年のシーズンに、チームは関東大学対抗戦グループ優勝を遂げている。優勝候補の早稲田大と対抗戦で、インジュアリータイム、敵陣ゴール前密集から万吉が飛び込むようにして防御を跳ね飛ばして奪った決勝トライが、この怪物の未来を感じさせた。

その後、大学4年で日本代表入り。東芝府中でもバックローとして活躍して1999、2003、07年W杯に出場した。誰もが一目置くアスリートでありながら、会えば「中学までサッカーでGKしていたんですけど、今でもJ（リーグ）行けますかね。どこか声かけてくれないかな」と、受け狙い9割、本気1割で話すような男だった。いつも周囲を笑わせる存在だった。ウェートトレーニングなど地道な練習は大嫌い。中原も、何度も怒鳴りつけたという。監督、コーチに隠れて試合会場のトイレで煙草を吸う“悪ガキ”でもあったが、“隣室”の仲間と大声でおしゃべりしていたので、誰もが万吉だと分かっていた。

そんな奔放、豪放磊落なキャラクターではあったが、酒は飲まず、今で言う“鉄オタ”で、時間があれば全国各地を電車で旅したと聞いた。同じポジションのライバル達がどんなにひたむきに努力を続けても、パワー、スピード、そして勝負勘で上回り、ポテンシャルを輝かせた才能型だった。東芝府中、03年W杯日本代表で監督だった向井昭吾は「ああいうタイプは、自信持たせて伸び伸びプレーさせてやればいい。木に登らせとけば力を発揮する」と他の選手以上に「自由度」を持たせて、そのポテンシャルをマックスに引き出す指導で育てた。

父親の雄姿を知らずに育った拓斗も、背丈こそ劣るが、分厚い胸板や体の大きさは譲り受けた。生まれた時から拓斗を知る釜澤は「赤ん坊の頃から、手を握ると分厚いんですよ。体のパーツパーツがデカかった」と非凡さを指摘する。それでも、東海大でのラグビーは高校までとは別世界だった。

「入学した頃は、練習についていくのが大変でした。周りは強豪高校出身の選手ばかりで、技術もラグビーに対する考え方も全然違っていた。ついて行けなかったし、追い付くのも大変で、本当にカルチャーショックを受けました。先輩からもいろいろ怒られたりしたけれど、寮での生活は楽しかった。仲のいい同期も沢山いたので、ここまで頑張れました」

大学最終学年でLOからPRへの転向。思い切った選択とも思えるが、本人は真顔でこう話す。

「高校でも、選手がいなかったこともあってHOも経験した。その時は体は大きかったんですが、大きいだけでした。東海大でもフロントローをやりたくて入って来て、でもまだラグビー自体が全然ダメだった。なので監督からは、LOでプレーしてラグビーをもう少し理解しようということで、やらせてもらったんです」

“新米PR”の成長を加速させたこの冬の1か月

3年生だった昨季は準公式戦の関東大学春季交流大会でメンバー入りもしたが、本人のPR転向の思いは強かった。木村監督の証言だ。

「入学当時は、走り方でもドタドタした感じだったし、いろいろ改善していかないと、どのポジションでもウチでは難しい印象でした。だからしっかりとウェートトレーニングや基本スキルを出来るように時間を費やしてきたんです。どうやって体を大きくするかというトレーニングのやり方も知らなかったから。でも、接点ではガツガツやるところはあった。だから、そこを伸ばしていけばいいよとも話していたんですが、本人はおそらく上のレベルではLOでは難しいと思っていたはずです。なので、3年のシーズン途中で、PRでスクラムを組みたいと自分から言ってきたんです」

木村監督はじめコーチ陣の中では“一軍半”近くまで来ていたLOを兼務しながら、将来を見越してPRの練習を続ければいいという程度で考えていたが、拓斗はPRとしての経験値を上げることに専念することを求めた。

「たぶんLOとしてこのままやっても限界あると思っていました。僕のサイズならどこにでもいましたから。レベルが高いのは分かっていますが、出来ればリーグワンでプレーしたいという気持ちもあった。そう考えたときに、やはりフロントローがいいんじゃないかと考えていたんです。ただしリーグワンを目標とするには、しっかりした技術、能力を、そのレベルに上げていく必要がありました」

PRの重要な仕事であるスクラムの練習は、実は他のポジション以上の難しさがある。3対3や8対8でスクラムを組み込んで経験値を上げる必要があったが、そのためには本人以外に5人、15人と相手が必要になる。拓斗がチームのメニュー以外の「エクストラ」の鍛錬で経験値を埋め合わせるのは容易なことではないのだ。秋のシーズンは、スクラムを組むために必要な筋力の強化や、スクラムの姿勢といった基礎メニューを続けてきた。本人は「1年上のPRの先輩方が本当によく教えてくれて、今でもいつでも聞いて来いよとアドバイスをしてくれる」と話すが、シーズンも終盤になると、どうしても主力メンバー中心の練習に変わっていく。その中で、木村監督が拓斗にこんな提案をした。

「拓斗は、2月のチームのオフ期間も練習したいというんです。勿論チームは動いていない。多くの部員は実家に戻るなど寮にも不在になる。なのでダメモトで、ちょっと東芝（BL東京）に相談しようと考えたんです。薫田（真広）社長に、万吉というレジェンドの息子だから練習参加できないかと投げたんです。そうしたら現場サイドも受け入れてくれた。で、オフ返上で2月の1か月間ずっと東芝に通っていたんです」

薫田社長は、現役時代はHOとして日本代表主将を務め、監督としても東芝の最強時代を築いたレジェンドだ。現役時代、指導者としても万吉と共に闘い、辛い別れも経験していただけに、拓斗にも快く胸を貸してくれた。そんな周囲の厚い支えが、拓斗の成長を加速させている。

「2月中のオフをただ休みに使うよりも行ったほうがいいと思いました。実際参加してみると、大学とは全く違う世界でした。ラグビー、スクラムを極めている人たちばかり。得られたものも大きかった。スクラムを組む機会はそこまで多くはなかったが、それでもリーグワンレベルの強さを実感させられたし、足りてない部分、どこを改善したらいいかと細かいところまで知ることが出来ました。スクラムだけじゃなくてフィールドプレーでも、一つ一つ誰が何を意識しているかも教えてもらいました。大学じゃ学べないことも多かった。ずっと、こういう所でチャレンジしたいと感じた環境でした」

BL東京での1か月は、乾いた土地が水分を一気に吸い込むように拓斗の成長を後押しした。リーグワンに挑戦したいという思いは、出稽古前よりも高まった。チームに戻って来たこの“新米PR”を、木村監督はこう評価する。

「すごく刺激を受けて帰って来ましたね。彼にとっては最高の時間だったと思います。ウチのOBの三上（正貴、元日本代表PR）や他の選手たちが丁寧に教えてくれたという。戻って来てスクラム組み込むと、だいぶ良くなってきたと感じます。以前不安定だった組む姿勢も、いまは組んだ時からバチっと決められるようになってきた」

関係者が口をそろえた「父親と180度違うもの」とは

そんな努力も追い風にして、東海大最終学年のシーズンスタートはAチーム入りを果たした。だが、それでも実戦での成長も、勝負もこれからだ。スクラムを最前線で組み合う時のアングルや相手とのヘッドポジションの取り合いなどといった技術や駆け引きも、中高、そして大学とフロントローを続けてきた選手と、まだまだ“俄か”の拓斗とは差があった。冒頭で紹介した通り自己採点も厳しかった同志社戦に続き、先発出場した春季交流戦の筑波大戦、後半から出場した早稲田大戦も、ボールキャリーで力強さを見せながらも、スクラムで相手に上手く組まれて押し込まれるシーンを何度も見せた。

「3番としての仕事をしっかり全う出来てないですね。東海のチーム内でスクラムも組み込んでいますが、（対外試合で）全く知らない相手と組むとなった時に、相手がどう組んでくるのかとか、逆に自分はどう組んでいくか、相手にどうやってプレッシャーを掛けていくのかというのは、その場でどんどん考えていかなきゃいけない。Aチームに入っているので、経験を得るための試合じゃなくて、しっかりと結果を出していきたいです」

厳しい自己採点が続く一方で、チームは拓斗のPRとしての経験値を上げようと“プレー時間”という投資を続ける。秋の公式戦シーズンまでに、この“PR1年生”がどこまで本物になれるのか。全ては、本人がどこまで自分を磨く挑戦を諦めずに続けることが出来るかにかかっている。惜敗した早稲田戦まで、3試合のPRとしての拓斗を見てきた木村監督がこう評価する。

「まだまだですね。もうひとつ自分の形に持って行くまでにもいけてない。でも、それは本当に場数を踏まないといけないですし、ここは僕らもあまり急ぎ過ぎず、でもやはり他の競争する3番の子たちもいるので、パフォーマンスが上がってこなければ他のメンバーが入ってくる可能性あります。でも拓斗の良さは、すごく貪欲なこと。ラグビーに関しては勤勉ですね。PRとして実戦を経験して、思い通り組めないというのが現状です。今は、本格的にPRを始めて、しんどいのが当たり前だ、自分が出来ないのが当たり前だと感じて、腹を括ってとにかくやるしかないんだというマインドになったと思います。それはポジションチェンジが、ものすごくいい方向に行っている例だと思います」

恵まれた体は父親のDNAを感じさせるが、東海大、BL東京と、話を聞いた関係者が口を揃えた「父親と180度違うもの」もあった。それは、真面目さ、努力を惜しまない姿勢だった。天才肌の父は何事もいとも容易くやってみせ、3大会連続W杯出場という高みに立った。だが、息子は、自分の力を知り、足りないものを補うために、努力を惜しまない資質を持っている。木村監督が、更に言葉を続ける。

「3年生まで公式戦は出ていない。4年生でPRに転向してだと、リーグワンチームに採用してもらえるか難しいけれど、上のレベルで通用するポテンシャルは持っていると思います。そこを評価してくれるチームがあれば、採用してよかったなと思ってもらえると僕は信じています。スクラム練習で首の皮が剥けるくらい頑張っている。練習でしんどいこと一杯やって、試合で笑えるような、スクラム組んで楽しいなと思える領域に彼は絶対なれると思います。今持っている才能はどうなのかとみれば、そこまで豊かじゃない。でも拓斗は、努力するという才能は備わっていますから」

努力する才能――。亡き父から受け継いだ体と、父にはなかった資質を武器に、この原石はどこまで自分を輝かせることが出来るのか。インタビューで、拓斗はこんな言葉を漏らしていた。

「体はきついです。でも、どんどんやっていったら、体も覚えていくだろうなと思う。だからもっと（スクラムを）数やって体に叩き込まないといけないと思う」

尽きることのない努力だけが、成功の礎になる。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。