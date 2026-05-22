◇オランダ１部 プレーオフ準決勝 アヤックス２―0フローニンゲン（２１日）

オランダ１部リーグは来季の欧州カンファレンスリーグ予選の出場権を懸けたプレーオフ準決勝を開催し、アヤックスはフローニンゲンに２―０と勝利し、決勝進出を決めた。日本代表ＤＦ冨安健洋は、２点リードの後半３９分から途中出場。４月１２日のヘラクレス戦以来、約１か月以上ぶりの公式戦出場を果たした。ＤＦ板倉滉はベンチ外だった。

１５日に発表された北中米Ｗ杯メンバーの日本代表２６人に選ばれた冨安と板倉。しかしコンディション面の不安が続いており、この試合に向けてもアヤックスのガルシア監督はふたりの欠場を示唆していた。しかし冨安はベンチ入りし、中盤（アンカー）の位置でアディショナルタイムを含めて約１０分間プレー。冨安は昨年１２月のアヤックス加入後、これが８試合目の出場。合計で２１１分間のプレーにとどまっている。

一方で板倉は２月に背中の負傷により約２か月にわたって欠場が続いたが、４月１２日のヘラクレス戦で復帰。しかしフローニンゲン戦では約２か月ぶりのベンチ外に。森保ジャパンのＤＦラインで重要な役割を担うふたりの状態が懸念される。