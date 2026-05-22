歌手ソン・シギョンが、日本の女優・三吉彩花との熱愛説について釈明した。

20日、ソン・シギョンの個人チャンネルには、ソウル市広津区紫陽洞（クァンジング・チャヤンドン）の異色グルメ店「オンマ スンデ（イ・ソンジャン フェ）」を訪れた動画が公開された。動画の中でソン・シギョンは、新曲ミュージックビデオ（MV)撮影を前に感じていた苦労や日常のストレスを、美味しい料理と酒で癒していると語った。

食事中、ソン・シギョンは最近浮上した三吉彩花との熱愛説について口を開いた。4月、ソン・シギョンは10キロ減量後、三吉彩花とカップルグラビアを撮影し、Netflix（ネットフリックス）グルメトークバラエティー『隣の国のグルメイト5』で共演したことで、ファンの間で大きな関心を集めていた。

ソン・シギョンは「昔は美味しいものを食べると同性の先輩たちと一緒に行きたいと思っていたが、最近は三吉彩花を見ると『きっと喜ぶだろうな』と思うようになった」と率直な心境を明かした。しかし彼は「僕が恋しているということは絶対にない」とし、熱愛説をきっぱり否定した。

ソン・シギョンは「コメント欄に、2人は付き合えばいいという応援が本当に多いが、相手の立場もある」とし、「とても美しくて愛らしく、魅力的な方だが、男女間のそういう関係では決してない」と線を引いた。

続けて「こんな説明をすること自体、まるで先走っているみたいで恥ずかしい。多くの方がコメントを書いているので、ご本人が見たらどう思うか心配」と語った。

インターネット上では「ソン・シギョンさん、釈明する姿がとてもかわいいですね」「2人が仲良くしているところを見ると微笑ましい」「グルメ動画を見に来たら、釈明まで聞いて帰ることになった」などの反応を見せた。