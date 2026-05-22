マクドナルドに、“3種の桃果汁×ごろっと果肉”が楽しめる毎年大人気の「もものスムージー」が登場。

さらに、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新メニュー「マスカットスムージー」が期間限定でラインナップされます☆

マクドナルド「もものスムージー／マスカットスムージー」

販売期間：2026年5月27日（水）〜7月上旬

販売時間：店舗の営業時間に準ずる（McCafé by Baristaはマスカットスムージー 9:00〜22:00まで）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部の店舗は除く）

マクドナルドに、“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」と「マスカットスムージー」が期間限定で登場。

「もものスムージー」は2015年に“McCafé by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番メニューとして登場し、人気を博しています。

新メニュー「マスカットスムージー」はマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングしており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーです。

この季節しか味わえない、毎年大人気のもものスムージーと、新登場のマスカットスムージーを紹介していきます☆

もものスムージー

価格：490円(税込)〜

黄桃、白桃、ネクタリンの 3 種類の桃果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉が入ったソースをトッピングした、毎年人気の「もものスムージー」

口に入れた瞬間、白桃の上品な甘さと黄桃の濃厚な甘さ、ネクタリンのとろける甘酸っぱさが合わさった奥深くジューシーな味わいが広がります。

ごろっとした白桃の果肉が桃の香りを一層引き立て、一杯で桃の味わいを存分に楽しむことができるスムージーです。

新登場：マスカットスムージー

価格：470円〜

ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリアの果汁を使用した「マスカットスムージー」が新登場！

果汁感のあるスムージーに、キラキラとした見た目とプルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーがトッピングされています。

一口飲むたびにマスカットのさわやかで芳醇な香りとジューシーな甘さが口いっぱいに広がるのもポイント。

甘酸っぱいゼリーが食感と味わいのアクセントとなり、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーです。

新TVCM：「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇

放映開始日：2026年5月26日（火）

放送エリア： 全国（一部エリアを除く）

新TVCMでは「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場されたあのさんに加え、齊藤なぎささんが登場。

平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾となっており、あのさんに加え、齊藤なぎささんもキュートな歌唱、合いの手を披露しています。

1年ぶりの共演となるお2人は、息ぴったりのダンスで新メニューの世界観を表現。

まるでMVのような仕上がりとなった新CMに注目です。

この季節しか味わえない、毎年大人気の「もものスムージー」と、新登場の「マスカットスムージー」

マクドナルドにて2026年5月27日より販売される「もものスムージー」と「マスカットスムージー」の紹介でした☆

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