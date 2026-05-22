国民的ホームドラマ「渡る世間は鬼ばかり」などを手掛けた石井ふく子プロデューサーの生誕100年を記念して、5月22日から「第3回TBSレトロスペクティブ映画祭」が開催される。名作8作品と併映される撮りおろしドキュメンタリーを監督した佐井大紀監督に、「ホームドラマの母」の古びない魅力を聞いた。

【画像】60年前の「シスターフッド」もの。石井ふく子プロデューサーによる名作「女と味噌汁」



佐井大紀監督

「渡鬼」撮影現場で見た石井ふく子の徹底したこだわり

――「TBSレトロスペクティブ映画祭」は初回が寺山修司、2回目が実相寺昭雄を特集しましたが、なんと今回は一転して石井ふく子先生。

佐井 TBSのアーカイブに眠る、トガったクリエーターの知られざる作品を特集上映してきたシリーズですから、ここにきて「ホームドラマの母」かと、確かに「一転」と思われるかもしれませんね。

ただ、寺山や実相寺がある種、露悪的にトガったクリエーターだとすれば、石井ふく子というプロデューサーは穏健だけど凄まじいクリエーターだと思うんです。

例えば僕は2018年に「渡鬼」でサードADとして石井先生の現場を経験したんですが、タイトルバックのために反物を回してそれを撮影するんです。しかもそれは先生がご自身で用意したもので、着物の帯を実際に回して、いい柄が流れ出てくるといったベストなタイミングを狙う。ここにタイトルや出演者の名前をテロップで載せるわけですが、徹底したこだわりには驚きました。

60年前に「シスターフッド」ものを作っていた

――あのオープニングの、羽田健太郎のピアノが流れるタイトルバックって、毎回背景が違っていたんですか。しかも反物だったとは。

佐井 そうみたいです。もちろん、こうしたこだわりから生まれる尖鋭的なドラマづくりは昔からのもので、今からおよそ60年前のテレビドラマである「女と味噌汁」（65年）などまさに。

主人公は味噌汁屋を出すことを夢にしている新宿の芸者・てまり。不倫関係にある男の妻が家に乗り込んでくるシーンがあるんですが、そこで修羅場になるかと思いきや、てまりが丁寧に入れた一杯のお茶を出し、「一手間の工夫」に妻が心を動かされ、最終的には女同士が打ち解けていく。寝取り寝取られの関係なのに。

見直してみて、これは今でいう「シスターフッド」じゃないかと思いました。不倫をテーマにしながらも、強い女性たちの自立と連帯が描かれている。バナナを食べながら化粧をするシーン、芸者同士が殴り合うシーンと、今見ても演出が新鮮なんですよね。2000年前後に放送された「アフリカの夜」「すいか」といった女性たちが活躍する名作ドラマを思い出しました。

――「女と味噌汁」は現代のグルメドラマに通じる要素があるとか。

佐井 グルメドラマの元祖といえる傑作です。「孤独のグルメ」や「きのう何食べた？」、最近では「じゃあ、あんたが作ってみろよ」といった作品の根底にあるのは「食事のシーンが人間のパーソナリティや絆を象徴する」という手法。変化球ドラマだと「王様のレストラン」もそうですよね。僕もADを務めた「凪のお暇」でも食事のシーンは重要でしたし、プロデューサーで入っていた「Eye Love You」では韓国料理を囲むシーンがやはり大切にされました。僕が現場で先輩方から教わった「テレビドラマにおける食事シーンの重要性」は、石井先生が60年代にすでに確立したものだったのかもと気づかされました。

トイレで待ち伏せしてキャスティング…

――監督した「石井ふく子 100 歳〜心のドラマの軌跡〜」を制作しながら、プロデューサー石井ふく子の凄さはどこにあると気づきましたか。

佐井 一つは原作の選び方ですね。平岩弓枝の短編に目をつけシリーズ化できると狙った「女と味噌汁」、瀬戸内寂聴一流の「女の描き方」に着目した「みれん」（63年）。そして何といっても「愛と死をみつめて」（64年）。当時の大ベストセラー、大島みち子の書籍ですが、これはいけるとすぐドラマ化できる熱量はプロデューサーとしての凄さと思います。いわゆる「余命もの」ドラマの先駆けであり、方法論は今にも受け継がれているはず。食事シーンにせよ、余命ものにせよ、現代に通じる「ヒットの法則」を確立したプロデューサーでもあるはずです。

――「愛と死をみつめて」では松竹でくすぶっていた若手脚本家・橋田壽賀子を抜擢。これが「渡鬼」コンビの原点となるわけですが、プロデューサーとしての人材抜擢の目も確かなものだったと思いますか？

佐井 有名なのはドラマ「ありがとう」で水前寺清子さんを主役にしたキャスティングです。音楽番組で水前寺さんを見た先生が「あの子がいい」と直感し、所属事務所に断られても諦めず、何度もトイレで待ち伏せして直談判したそうです。「絶対にこの人で、この物語をやりたい」という熱量が、56.3%という驚異的な視聴率にもつながったのではないでしょうか。「ありがとう」にも出演していた石坂浩二さんの抜擢や、後年では「渡鬼」でのえなりかずきさんを見出したセンスからも、石井先生の目の確かさを感じますよね。

「世界最高齢の現役プロデューサー」が残したテレビドラマの原点

――ドキュメンタリー制作を通して、「世界最高齢の現役プロデューサー」の言葉をどのように受け取りましたか。

佐井 新作舞台の稽古場にお邪魔した時も出てくる話は「あのドラマの続編を作りたい」といった「次回の話」。かつて「電気紙芝居」と揶揄されたテレビというメディアで、ホームドラマというジャンルを定着させたプロデューサーの熱量というのは凄まじいものがありますね。

その熱量というのはやはり「心のドラマ」、テレビで安心してみていられるホームドラマは古びないという信念に根ざしていると感じています。

コンテンツ産業というのは斜陽になると刺激的な方向に向かいがちで、かつて映画が斜陽になった際には日活がロマンポルノに活路を見出し、東映は実録ものに舵を切りました。今現在で言えば、テレビ自体が斜陽と見なされ、地上波でできない刺激的なコンテンツが配信系の主流となっています。

ただこうした流れの中でも、テレビドラマには「お茶の間のみんなが観ている」ヒット作が生まれるもので、最終的にはそれは人間味のあるドラマ、なのかもしれません。その先駆者である石井ふく子というクリエーターが残したテレビドラマの原点に接することができる、貴重な映画祭にしたいと思っています。

（「文春オンライン」編集部）