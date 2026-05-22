＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】一体、力士に何が？「実際の取組の様子」

1分半におよぶ熱戦を終えた力士に突如“異変”が生じる出来事があった。慌てて駆け寄った呼出を制するも不自然な動きを見せ、「どうした？」「大丈夫か？」と心配の声が相次いだ。

序二段六十六枚目・玄武丸（尾上）と序二段六十五枚目・旭漣眞（大島）の一番での出来事。立ち合い張っていった玄武丸。相手の猛烈な突っ張りをいなすと、突き押しで前に出て攻めていった。だが旭漣眞も回り込んで応戦、両者右四つに組むとややこう着状態になった。その後、頭をつけて圧力をかける旭漣眞。取組開始から1分半が経とうとしたところ、最後は旭漣眞が一気に前に出て押し出した。勝った旭漣眞は4勝目。敗れた玄武丸は3敗目を喫した。

長時間の熱戦が終了した直後、土俵を割った玄武丸は突如ふらつき、うつむいて膝に手を当て、その場から動けなくなる事態に。この“異変”に気づいた呼出がすぐに駆け寄って心配するが、玄武丸は「大丈夫」というように制すると、自力で歩いて所定の位置へ。だが玄武丸は苦悶の表情を浮かべ、テーピングを施している右足ではなく、左足を引きずるように歩いていた。

取組を終えた力士が突如“不自然な動き”を見せた異変に、ABEMAの視聴者からは「どうした？」「ゆうきさん、大丈夫か？」「足痛めた？」「遠慮せず車椅子乗って欲しい」と心配の声が続々と寄せられた。

玄武丸は熊本県八代市出身の30歳。身長171.6センチ、体重144.7キロの体格で、平成26年（2014年）一月場所の前相撲で初土俵を踏んだ。自己最高位は幕下五十六枚目。(ABEMA／大相撲チャンネル)