お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が21日深夜、TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に遅刻した。

オープニングで相方の小木博明（54）が「おぎです。おぎはやぎです。以上です」とあいさつ。「皆さん、心配しなくてもいいと思うんですけど…いません、矢作兼さん。兼さん、まだ来てないんですよ」と矢作の遅刻を明かした。

さらに「おかしいよね、このご時世、あんまり遅刻みたいなのはないと思うんですけど。聞かないですよね、最近ね」とした上で「余裕で遅刻して。全然反省していない感じらしいですよ。向かっているらしいですけど。俺は悪くねえ的なね」とボヤいた。スタッフが連絡しても「オーケー」という軽い返事だったという。

「お子さんが小さいというのもあって、たぶん一緒に寝落ちしてしまったのかもしれないし」と想像しつつ「いいか、それはそれで。俺も遅刻する可能性はあるし。結婚生活で学んだことで、相手のミスに対して、そこを責めると、次は自分のところにくるからね。だから、おおらかにいかないと」と理解を示していた。