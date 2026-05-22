2022年8月、広島県立中学校に通う中学2年生の男子生徒タカシくん（仮名・当時14歳）が、始業式の当日に列車にはねられ死亡した。警察は現場の状況から自殺と判断。のちに県が設置した第三者調査委員会の調査で判明したのは、自殺の背景要因に影響したと思われる2人の男性教員の威圧的な指導の数々だった。

【本人写真】亡くなったタカシくん。ノートには「学校でなにか迷惑かかるかもしれません」と手書きで不穏な文字が…



亡くなったタカシくん

「課題の提出やノートの取り方について怒鳴る」「2人の男性教員による執拗な追い込み」――。タカシくんが受けた「指導」の凄惨な実態と、遺品のノートに残されていた最期の心の揺れについて両親が取材に応じた。

広島の県立中学校の始業式の朝、2年生のタカシくんは母親に起こされて午前6時ごろに起床した。

「タカシは前日の夜は家族と一緒に談笑していて、朝も私が起こしに行くとすんなり起きてくれました。始業式の日が締め切りだった課題について『できた？』と聞くと、息子は頷き、親指を立てるサムズアップをしてみせました」（母親）

母親が「頑張ったね。提出して帰宅したら、来週締め切りの美術の宿題を仕上げようね」と返すと、タカシくんはもう一度親指を立てて応えたという。

「友達と約束している」と言って学校の1つ前の駅で降り…

目玉焼きにソーセージ、パン、サラダ、果物という普段通りの朝食を食べ、タカシくんはいつものようにパンを残していた。午前7時10分ごろ、「行ってきます」と告げて自宅を出た。タカシくんは父親の運転する車に乗り込んだ。

「いつもは学校の最寄り駅まで送りますが、その日は『友達と約束している』と言うので1つ手前の駅で降ろしました。車内では特に会話もなく、いつも通り静かでした。タカシは降りる時に『行ってきます』と言ったので、『気をつけてね』と声をかけました。駅の方に向かう様子をバックミラーで見ながら、駅で友達と合流するのかな、と思っていました」（父親）

それが、父親が目にした息子の最後の姿となった。

「タカシはどこですか？」「心肺停止です」

午前9時ごろ、職場にいた母親の携帯に警察署から着信が入る。折り返すと、警察官の声で「踏切で事故があって……警察へ来てください」と告げられた。

「列車事故に巻き込まれて怪我でもしたのかと思い、急いで向かいました。電話では詳細が伝えられず、接触事故かどうかもわかりませんでした。まさか息子自身が電車に……なんて思いもしませんでした」（母親）

警察は母親のほか、父親にも連絡を入れた。父親は大学生のタカシくんの姉にも連絡を入れた。

「私への連絡はもっと曖昧でした。『列車事故の現場に、息子さんの生徒手帳があったから、ちょっと来てください』と。何のことだろう、怪我をしたんだろうか、と混乱しながら向かいました」（父親）

警察署に母親が到着したのは午前9時30分ごろ。非情な現実を突きつけられる。

「『タカシはどこですか？』と聞きましたが、返ってきたのは『心肺停止です』という言葉でした。しかし検死の必要があるということでタカシに会うことはできませんでした」

父親と姉は遅れて警察署に到着した。このとき、父親はタカシくんが亡くなっていることをまだ知らないまま、事情聴取を受けた。事情聴取は正午ごろまで続き、ほかにも自宅の捜索も行われた。

「状況を聞いたタカシの姉が泣き崩れ、しばらくは話すこともできない状態でした。警察の人と一緒に家へ戻って捜索が終わってもまだ実感がわかず、ただショックで呆然としていました。警察が夕方に帰った時に3人とも朝から何も食べていなかったことに気がついて、コンビニでお弁当を買って食べました。姉が泣きながら『何でなん？ 夢じゃないん？』と繰り返し言っていたのを覚えています」（母親）

その夜、残された家族3人は川の字になって眠った。次の日からは葬儀の手配や遺影の準備が始まった。姉の成人式の記念に撮影した家族写真が一番映りが良かったが、その笑顔を見ることすら苦痛だった。

「毎日ずっと泣いていて、夜は3人くっついて眠っていました。私も『どうして？』と言い続けていました。コンビニの弁当は、何を食べてもほとんど味がしませんでした」

家族がタカシくんの遺体と対面できたのは、3日後のことだった。検死とDNA鑑定を終えた遺体は、変わり果てた姿だった。

「姉の動揺が激しかったので、遺体を包んでもらうよう葬儀会社にお願いして、火葬する時まで遺体を直接見てはいません。その日つけていた腕時計やメガネはグシャグシャでしたが、カバンは線路脇に置かれていたようで、中に入っていた水筒はきれいなままでした」（母親）

警察の調査により、事故当日のタカシくんの行動も少しずつわかってきた。タカシくんが電車にはねられたのは午前7時59分。しかし、駅前で父親の車を降りてから30分ほどの“空白の時間”があった。

「タカシは車を降りてもすぐに駅構内には入らず、線路沿いを歩いていたようです。路線バスのドライブレコーダーに姿が映っていました。また近くのコンビニの駐車場の防犯カメラにもずっと映っており、コンビニから数分で着くはずの事故現場まで歩くのにも15分くらいかかっています。本来ならもっと早く着く距離です。ためらっていたのだと思います。その時に電話してくれれば……」（母親）

原因は担任のA先生だった

タカシくんが亡くなった4日後に家族葬が終わり、両親の頭に浮かんだのは「なぜタカシは死ななければならなかったのか」という疑問だった。タカシくんは家族関係のトラブルもなく、小学校時代は成績優秀。テストはほぼ満点で、忘れ物で注意されることもなかった。手先が器用で自由研究をこよなく愛する少年だった。

「毎年、お盆が潰れるくらい自由研究に熱中していました。中1の時は氷の溶け方、この夏は納豆作り。大豆やそら豆を自分で発酵させて、『食べる』と言うのを『やめておきなさい』なんて笑いながら止めたこともあったんです」

地元の進学校の中でも、タカシくんが選んだ「指導が厳しい」と噂される県立中学を選んだのは、仲の良い友人たちが進学するからだった。しかし1年生のゴールデンウィーク明けから、タカシくんの体調に異変が生じ始める。

「家族に対して『だるい』と言うことが増えました。トイレに長時間こもるようになり、朝は起きられず、深夜に突然起きたり……。心配した夫が担任のA先生に相談すると、学校でも居眠りをしていることが分かりました。私はスマホの使いすぎによる寝不足だと思い、スマホを没収して『規則正しい生活をしなさい』と息子を叱っていたんです」

しかし、タカシくんを苦しめていたのは、まさにそのA先生だった。

〈「なんじゃこれは！」と怒鳴り、「出して」と言った課題を受け取らず…広島の中2男子を自殺に追い込んだ男性教師2人の“過剰指導”《調査で「ことごとく不適切」と断定》〉へ続く

（渋井 哲也）