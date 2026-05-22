〈《広島・中学2年男子自殺》「腕時計やメガネはグシャグシャでしたが…」テストはほぼ満点で自由研究を愛する男子（14）を追い詰めた“2人の男性教師”〉から続く

2022年8月、広島県立中学校に通う中学2年生の男子生徒タカシくん（仮名・当時14歳）が、始業式の当日に列車にはねられ死亡した。警察は現場の状況から自殺と判断。のちに県が設置した第三者調査委員会の調査で判明したのは、自殺の背景要因に影響したと思われる2人の男性教員の威圧的な指導の数々だった。

【本人写真】亡くなったタカシくん。ノートには「学校でなにか迷惑かかるかもしれません」と手書きで不穏な文字が…



亡くなったタカシくん

担任で英語教師のAは、入学直後の4月から“激しい”指導を行っていた。ノートのまとめ方が指示通りでないと部活動中のタカシくんのもとへ怒鳴り込み、教室へ連行してやり直しをさせるなど、学校でも恐れられていた。

10月にタカシくんはコロナワクチンの副反応で40度近い熱を出し、学校を休み、数学の課題提出が遅れたことがあった。

熱も下がり登校を再開した日にタカシくんが提出用のノートを持っていくと、数学担当のB教諭は「コロナワクチンの副反応か何か知らんけど、ちゃんと期限の日に出すように」と突き放した。どうにか提出したが、翌日には「ノートを受け取っていない」と言い出した。

「タカシと一緒に家の中を探しましたが、どこにもありません。しかたなく私が担任のA先生と数学のB先生に『教室のどこかに落ちていないか探してください』と手紙を書きました。すると翌日タカシは職員室に呼び出され、2人の先生から『なんじゃこれは！』と怒鳴られたんです。B先生には『受け取ってないものはない。もし出てきたら謝ってやるよ』と言われたようで、帰宅した息子は私たちの前で泣いていました」（母親）

タカシくんはあらためて数学の課題を提出しようとしたが、B教諭に受け取りを拒否されてしまった。

「タカシの課題が滞っていたのは6月頃からだったようで、『怒鳴られると思うと出せないんだ』と話してくれたことがあります。中学に入ったばかりの子供に『誠意を持って完璧にやれ』と迫り、不備が見つかると怒鳴る。また怒鳴られるのではという恐怖でもっと課題が提出できなくなる、という負のループに陥っていたんです」（母親）

「とにかく出してくれ」と言われたのに「今さら受け取る義理はない」と再び拒否

担任のA教諭に電話で「遅れた課題はどうすればいいか」と相談すると、「とにかく出してくれ」という返答だったため、学校としては受け取る気があると母親は判断。しかしそれを伝えると、タカシくんは泣きながら「お母さんに対して言う時と、僕に対して言う時で、先生の話が違う」と訴えた。

それでもタカシくんはなんとか数学の課題を終わらせて提出するために職員室へ向かったが、職員室にいた数学のB教諭が、「今さら受け取る義理はない」と受け取りを拒否した。

話が違うと感じた父親は学校に電話し、教頭に「担任のA先生と数学のB先生に厳しく言われてタカシが怯えている。課題を出すことへの恐怖感がある。立ちくらみなどの症状も出ていて、このままでは不登校になってしまうのではないかと心配している」と伝えた。

教頭は「中1の子どもに対してはきつい言葉だったかもしれません。厳しい指導ばかりで、気持ちが折れたり、恐怖を感じたりすることがないよう、子どもの心情をくんだ優しい対応も必要です。教職員に話をして改善を図っていきます」と約束。そののちにはA・Bの2人から電話があり「課題はやりかけでもいいから出してほしい。今後は提出が遅れるようなら保護者にも連絡する」と言われたという。

「ただ2人とも厳しい指導への謝罪は一言もなく、納得できませんでした。あれだけ大量の課題を出せば不備や間違いが出るのは当然なのに……」

母親はそれ以降、カレンダーに印をつけるなどしてタカシくんの課題提出をサポートするようになり、タカシくんは「迷惑をかけてごめんなさい」と気まずそうにしながらも課題に取り組むようになった。

母親は学校の対応に業を煮やしてタカシくんに何度も転校を勧めたが、タカシくんは首を縦に振らなかった。

「同じ小学校から20人が入学し、仲の良い友達が3人いる。部活動も楽しい。だから学校を変わりたくない、と言っていました。私は『じゃあ、もう少し頑張るしかないね』と言うほかありませんでした」（母親）

ノートに大きく書かれた「死にたい」の文字

タカシくんの精神状態は悪化していき、2学期の終わりごろ、新品のノートの1ページに、大きく「死にたい」と書かれているのを父親が見つけたこともあった。

「どうしたの？ と聞いても返事はありませんでした。スクールカウンセラーに相談するか聞きましたが、息子は嫌そうな顔で『いらない。話すことなんてない』と。面談するには授業を抜ける必要があり、クラスメイトに知られることなどハードルが高かったのでしょう。保健室も、利用制限が1時間と決まっていて、時間が経てば教室に戻される。逃げ場はありませんでした」

2022年1月の冬休み明けに、B教諭から「家庭科のプリントが出ていない」と連絡があった際、タカシくんは「また怒られる、どうしよう」と激しく頭をかきむしった。プリントはすぐそばにあったが、これまでの指導による恐怖心が、正常な判断力を奪っていた。

「プリント1枚でなぜそこまで……と聞くと、『配られた現物でなければならない』と言うんです。現物がなくても新しいものをもらえば済む話なのに、それすら許されない空気があったのでしょう」

2年生になり、担任が代わると、タカシくんは家でも新しい先生のことを笑って話すなど環境は改善したかに見えた。しかし、英語担当のA教諭・数学担当のB教諭は変わらず、締め切りを示さないまま大量の課題を出すスタイルも継続された。

夏休みに入り家族旅行に出かけても、タカシくんは沈んだ様子だったという。

「旅行先で『またここに来たいね』と言うといつもは『うん』と返事してくれるのですが、7月に蒜山高原という観光地に行った時は返事がありませんでした」

そして2学期が近づいてきた8月17日に、夏休みの課題が大量に残っていることが判明した。

「通っている塾の先生と一緒に課題をやっているんだと言っていたので順調に進んでいると思っていたのですが、英単語の書き取りや夏休み明けのテストの過去問が大量に残っていました。タカシにどうするか聞いたら『まだ残っている？』ととぼけるような様子でした。課題が残ってるのはわかっていたけど、手をつけられなかったんだと思います」

8月20日からの家族旅行での宿泊先でも、タカシくんはイライラしながら英語の書き取り課題を続けていた。島根半島のジオパークへ向かう車中、いつもなら楽しむDVDも見ようとしなかった。

「車での移動中はアニメを流すことが多いんですがそれも見ようとしませんでした。ホテルでも宿題をやっていたので『手伝おうか？』 と声をかけましたが、『いや、いい。やる』と。『もうやればいいんだろ、これ』と投げやりな雰囲気でした。ただデザートのスイカを私の分まで食べたり、普段通りの瞬間もあったのでそこまで深刻に考えていませんでした」

しかし結局旅行中に課題は終わらず、帰宅後も部活を休んでタカシくんは課題に取り組んだ。始業式前日の23日の夜に提出が数日遅い美術の課題をのぞく全てが終わり、カバンに詰めていたという。

「頑張ったね。帰ってきたら美術をしようね」――。それが、母子の最後の会話となった。

「旅行から帰ったら自殺します。多分、明日か明後日には死んでいると思います」

タカシくんが命を絶った後、警察の捜索によって衝撃的な事実が次々と明らかになった。卓上カレンダーの8月22日の欄に、はっきりと「自殺日」と書き込まれていたのだ。さらに、線路脇に残された通学カバンの中の生活記録「D-Life」には、最期の数日間の壮絶な葛藤が刻まれていた。

8月21日 旅行先から帰りました。あとは、スパートをかけます。 （その下には「旅行から帰ったら自殺します。多分、明日か明後日には死んでいると思います」と書かれ、のちに消しゴムで消されていた）

8月22日 今日は自殺せず寝てしまった。明日こそー。

8月23日 今日も失敗……夜にする予定だから、学校でなにか迷惑かかるかもしれません。すみませんでした。

これを見た瞬間、母親は崩れ落ちたという。

「タカシが亡くなってからずっと、私が『ちゃんと宿題をやっていかないと、また目をつけられるよ』と厳しく言ってしまったからだと後悔しつづけていました。でもノートを読んで、息子がそのずっと前から死ぬと決めていたと知ったんです」

さらに調査によって、学校側がタカシくんの「SOS」をデータとして把握していたこともわかった。2021年11月に行われた心理検査「hyper-QU」で、タカシくんは「学級生活不満足群」に分類され、「教師との関係」の数値は極めて低かった。翌2022年6月の検査では、さらに深刻な「要支援群」に。しかし学校側は特に対策を行わなかった。

「息子が亡くなった後、開示請求をして初めて知りました。当時の調査では『友人関係や学習面』のことしか書かれておらず、『教師との関係が最低』という事実は伏せられていました。心理テストが完全に形骸化していたんです」

調査委員会のアンケートでは、教職員による不適切な指導について生徒から約120件、保護者から約100件の切実な記述が寄せられた。「提出物遅れへの過度な叱責」「高圧的な態度」などが常態化しており、タカシくんはその「ターゲット」にされていたこともわかった。

「成績が上位で、言い返せない子が狙われるようです。息子は授業中も難しい問題を真っ先に当てられていたそうです。こうした実態を、私たちは1年も知りませんでした」

調査委員会の報告書は、A・B両教諭の指導を「ことごとく不適切」と断じ、抑うつ状態から希死念慮に至った背景に、課題提出を巡る叱責があったと結論づけた。

「面前叱責が不適切、というレベルではありません。課題の量、提出のさせ方、叱責の言葉……すべてがダメだったことが分かりました。いまは報告書に載らなかったことも含め、遺族としての所見を書いています。B先生には一度も会えていません。息子が在学中から今まで、説明も謝罪もない。彼らが報告書をどう読んだのか、それを聞きたい。それだけです」

子どもの成長を助ける場所である学校が、子どもの命を奪ってしまった悲劇。再発防止への徹底した取り組みが求められる。

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【厚生労働省のサイトで紹介している主な悩み相談窓口】

▼いのちの電話 0570-783-556（午前10時〜午後10時）、0120-783-556（午後4時〜同9時、毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）

▼こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556（対応の曜日・時間は都道府県により異なる）

▼よりそいホットライン 0120-279-338（24時間対応） 岩手、宮城、福島各県からは0120-279-226（24時間対応）

（渋井 哲也）