2026年初夏のショートボブ3選！抜け感つくる大人かわいいスタイル。失敗しないオーダー方法も
◆2026年初夏のショートボブ3選！抜け感つくる大人かわいいスタイル。失敗しないオーダー方法も
軽やかな動きとやわらかな質感で、こなれた印象に仕上がるショートボブ。顔まわりに自然な丸みを出すことで、小顔見えも叶えてくれるのがポイント。今回は、ヘアサロン「Memories 表参道」の高橋潤一さんにおすすめヘアスタイル3選を聞きました。
ひし形シルエットのショートボブ
「ひし形シルエットで若見え＆バランスもばっちり。エアリーな動きでペタッと感も防止するから、今からの季節にもぴったり。ベージュカラーで透明感アップ」
シアーブラウンのショートボブ
「丸み×軽さのバランスで小顔見え。シアーブラウンで柔らかい印象を与えながら、首もとはスッキリとさせて大人っぽい雰囲気に」
ツヤ感重視のコンパクトショートボブ
「コンパクト設計で扱いやすいショートボブは、耳にかけて印象をチェンジすることも可能。ツヤ感を重視して、上品＆大人見えをかなえる」
◆お話をお伺いしたのは…美容師の高橋潤一さん
高橋潤一さん／Memories 表参道（表参道）
カジュアルから色気のある大人ヘアまで幅広く得意としています。常にお客様のクール＆キュートを追求しています。物腰の柔らかいカウンセリングでイメージを共有し、こうなりたいをかなえます。
軽やかな動きとやわらかな質感で、こなれた印象に仕上がるショートボブ。顔まわりに自然な丸みを出すことで、小顔見えも叶えてくれるのがポイント。今回は、ヘアサロン「Memories 表参道」の高橋潤一さんにおすすめヘアスタイル3選を聞きました。
ひし形シルエットのショートボブ
「ひし形シルエットで若見え＆バランスもばっちり。エアリーな動きでペタッと感も防止するから、今からの季節にもぴったり。ベージュカラーで透明感アップ」
シアーブラウンのショートボブ
「丸み×軽さのバランスで小顔見え。シアーブラウンで柔らかい印象を与えながら、首もとはスッキリとさせて大人っぽい雰囲気に」
ツヤ感重視のコンパクトショートボブ
「コンパクト設計で扱いやすいショートボブは、耳にかけて印象をチェンジすることも可能。ツヤ感を重視して、上品＆大人見えをかなえる」
◆お話をお伺いしたのは…美容師の高橋潤一さん
高橋潤一さん／Memories 表参道（表参道）
カジュアルから色気のある大人ヘアまで幅広く得意としています。常にお客様のクール＆キュートを追求しています。物腰の柔らかいカウンセリングでイメージを共有し、こうなりたいをかなえます。