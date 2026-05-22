【長谷】江ノ電さんぽガイド／雰囲気のいい古民家に心惹かれる。早朝モーニングからお買い物、カフェまで
◆【長谷】江ノ電さんぽガイド／雰囲気のいい古民家に心惹かれる。早朝モーニングからお買い物、カフェまで
せっかく鎌倉に来たのなら、江ノ電に揺られて「江ノ電さんぽ」を楽しんでみるのはいかが。今回ご紹介するのは、「鶴岡八幡宮」と並ぶ鎌倉のシンボルが集まる「長谷」。鎌倉大仏や「長谷寺」、「甘縄神明神社」など歴史ある神社仏閣を訪れたい。その一方で古民家を改装した雰囲気のあるカフェや雑貨店も特徴的で、路地巡りにもロマンがたくさん。ぜひ、鎌倉に来た際は、長谷駅に立ち寄ってみてください。
左／スクランブルエッグなどが入る蕎麦粉のブレックファーストラップ1,300円は、+100円でピリ辛の自家製シラチャーマヨソースをつけるのが◎。フラットホワイト650円 右／店長の藤山有恒さんは経験豊富なバリスタ
【MORNING】The Pass
今年3月オープンの、早朝から営業する古民家カフェ。浅煎りしたエチオピアの豆を使うフラットホワイトは、しっかりしたコーヒーの中にほんのりとミルクティーのような甘さが。蕎麦粉を使ったブレックファーストラップはハッシュポテトやモッツァレラなど具材がふんだんに入る。
スポットデータ｜The Pass（ザ パス）長谷駅／カフェ
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市長谷2-10-32
営業時間／7:30〜16:00
定休日／不定
アクセス／長谷駅より徒歩3分
左／つながった1本の地金から作るペアリング 2個60,000円も人気 右／鎌倉の植物店「緑青」が活ける花が出迎えてくれる
【SHOPPING】BELLURIA 鎌倉
築100年ほどの古民家で営むセレクトショップ。こちらでは、シルバー100％など加工が難しい最上級の素材を用いるアクセサリーブランド・市松を中心に扱う。アクセサリーはすべて一人ひとりに合わせた完全オーダーメイド。表情豊かな鎚目に見惚れ、時間を忘れて好みの1点を選びたい。
スポットデータ｜BELLURIA 鎌倉（ベルーリア）長谷駅／セレクトショップ
TEL.0467-22-2566
住所／神奈川県鎌倉市長谷2-20-32
営業時間／12:00〜18:00
定休日／不定
アクセス／長谷駅より徒歩2分
※来店は要予約
左／湘南みやじ豚自家製ハムのサンドイッチ1,300円、本日のコーヒー600円 右／スケルトンの天井が開放感を演出
【LUNCH】loosen
鎌倉近郊の野菜や湘南みやじ豚の自家製ハムなど、地元食材を使ったサンドイッチを提供するカフェ。国産小麦キタノカオリを使うフォカッチャだけでなく、マフィンやグラノーラも自家製。そこには「食材のエネルギーを届けたい」という店主・小林陽子さんの想いが込められている。
スポットデータ｜loosen（ルースン）長谷駅／レストラン
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市長谷1-13-11-3
営業時間／8:00〜15:00
定休日／水、ほか不定休あり
アクセス／長谷駅より徒歩5分
左／究極のフレンチトースト1,850円は卵やバターなど素材の甘さが味に奥行きをもたらす 右／海へと続く小道に位置
【CAFE】cafe recette鎌倉
大正時代の古民家で2013年から営業するカフェ。究極のフレンチトーストは、専用に焼かれた最高級のバター食パン、平飼い卵に大阿蘇牛乳など厳選素材を使い、前日からアパレイユに浸して注文後にじっくりと焼きあげる。KOMAの美しい家具や大正時代のガラスなど内装も見どころ満点。
スポットデータ｜cafe recette鎌倉（カフェ ルセットカマクラ）長谷駅／レストラン
TEL.0467-38-5700
住所／神奈川県鎌倉市坂ノ下22-5
営業時間／9:30〜17:00（16:00LO） 土・日・祝8:30〜
定休日／火
アクセス／長谷駅より徒歩6分
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せっかく鎌倉に来たのなら、江ノ電に揺られて「江ノ電さんぽ」を楽しんでみるのはいかが。今回ご紹介するのは、「鶴岡八幡宮」と並ぶ鎌倉のシンボルが集まる「長谷」。鎌倉大仏や「長谷寺」、「甘縄神明神社」など歴史ある神社仏閣を訪れたい。その一方で古民家を改装した雰囲気のあるカフェや雑貨店も特徴的で、路地巡りにもロマンがたくさん。ぜひ、鎌倉に来た際は、長谷駅に立ち寄ってみてください。
左／スクランブルエッグなどが入る蕎麦粉のブレックファーストラップ1,300円は、+100円でピリ辛の自家製シラチャーマヨソースをつけるのが◎。フラットホワイト650円 右／店長の藤山有恒さんは経験豊富なバリスタ
【MORNING】The Pass
今年3月オープンの、早朝から営業する古民家カフェ。浅煎りしたエチオピアの豆を使うフラットホワイトは、しっかりしたコーヒーの中にほんのりとミルクティーのような甘さが。蕎麦粉を使ったブレックファーストラップはハッシュポテトやモッツァレラなど具材がふんだんに入る。
スポットデータ｜The Pass（ザ パス）長谷駅／カフェ
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市長谷2-10-32
営業時間／7:30〜16:00
定休日／不定
アクセス／長谷駅より徒歩3分
左／つながった1本の地金から作るペアリング 2個60,000円も人気 右／鎌倉の植物店「緑青」が活ける花が出迎えてくれる
【SHOPPING】BELLURIA 鎌倉
築100年ほどの古民家で営むセレクトショップ。こちらでは、シルバー100％など加工が難しい最上級の素材を用いるアクセサリーブランド・市松を中心に扱う。アクセサリーはすべて一人ひとりに合わせた完全オーダーメイド。表情豊かな鎚目に見惚れ、時間を忘れて好みの1点を選びたい。
スポットデータ｜BELLURIA 鎌倉（ベルーリア）長谷駅／セレクトショップ
TEL.0467-22-2566
住所／神奈川県鎌倉市長谷2-20-32
営業時間／12:00〜18:00
定休日／不定
アクセス／長谷駅より徒歩2分
※来店は要予約
左／湘南みやじ豚自家製ハムのサンドイッチ1,300円、本日のコーヒー600円 右／スケルトンの天井が開放感を演出
【LUNCH】loosen
鎌倉近郊の野菜や湘南みやじ豚の自家製ハムなど、地元食材を使ったサンドイッチを提供するカフェ。国産小麦キタノカオリを使うフォカッチャだけでなく、マフィンやグラノーラも自家製。そこには「食材のエネルギーを届けたい」という店主・小林陽子さんの想いが込められている。
スポットデータ｜loosen（ルースン）長谷駅／レストラン
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市長谷1-13-11-3
営業時間／8:00〜15:00
定休日／水、ほか不定休あり
アクセス／長谷駅より徒歩5分
左／究極のフレンチトースト1,850円は卵やバターなど素材の甘さが味に奥行きをもたらす 右／海へと続く小道に位置
【CAFE】cafe recette鎌倉
大正時代の古民家で2013年から営業するカフェ。究極のフレンチトーストは、専用に焼かれた最高級のバター食パン、平飼い卵に大阿蘇牛乳など厳選素材を使い、前日からアパレイユに浸して注文後にじっくりと焼きあげる。KOMAの美しい家具や大正時代のガラスなど内装も見どころ満点。
スポットデータ｜cafe recette鎌倉（カフェ ルセットカマクラ）長谷駅／レストラン
TEL.0467-38-5700
住所／神奈川県鎌倉市坂ノ下22-5
営業時間／9:30〜17:00（16:00LO） 土・日・祝8:30〜
定休日／火
アクセス／長谷駅より徒歩6分
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