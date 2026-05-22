6月末まで限定！銀座のマンゴーアフタヌーンティー3選。日比谷公園やホテルで優雅なティータイムを楽しもう
◆6月末まで限定！銀座のマンゴーアフタヌーンティー3選。日比谷公園やホテルで優雅なティータイムを楽しもう
東京の人気おでかけエリア「銀座」で、南国フルーツの代表格・マンゴーを存分に楽しめるアフタヌーンティーを3選をご紹介。シトラスやメロン、抹茶とお店によってさまざまな組み合わせのスイーツを堪能できるから、初めての味わいにも出会えるはず。
ショッピングや映画鑑賞、舞台観劇の前後に大切な人と過ごすのはもちろん、1人から予約OKなので自分へのご褒美にもぜひ。
この記事の要約レポート
・6月末まで限定でマンゴースイーツを味わえる銀座の注目アフタヌーンティー3選を紹介
・「現代里山料理ZENHOUSE／ミレニアム三井ガーデンホテル東京」：日本文化とモダンが融合した和洋折衷！宮崎県産マンゴー＆抹茶のアフタヌーンティー
・「ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング）／ザ・ペニンシュラ東京」：憧れのホテルの優雅な空間。シグネチャーアイテムのマンゴープリンをはじめとしたマンゴー＆シトラスのアフタヌーンティー
・「日比谷パレス」：日比谷公園内の大人の隠れ家。マンゴー＆メロンのアフタヌーンティー
◆現代里山料理 ZEN HOUSE／ミレニアム 三井ガーデンホテル東京（東銀座）
【マンゴー＆抹茶】日本文化とモダンが融合！和洋折衷のスイーツセット
銀座からほど近い「ミレニアム 三井ガーデンホテル東京」の地下1階に位置する「現代里山料理 ZEN HOUSE」。自然の恵みや伝統を守り伝えていく「里山思想」を現代的に表現し、食と空間の双方で楽しめる。
日本文化とモダンが融合した人気のアフタヌーンティーは、6月末まで「宮崎県産マンゴー×抹茶」がテーマ。季節の1皿としてマンゴーと抹茶のパフェをはじめに、三段スタンドの「一の段」にはマンゴータルトやマンゴーチーズケーキなどのマンゴースイーツ、「二の段」には抹茶ティラミスや抹茶わらび餅などの抹茶スイーツ、そして「三の段」にはいなり寿司や季節野菜の前菜などの和食ごはんが並ぶ。
ドバイの7ツ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶や日本各地の煎茶とともに、和洋折衷のスイーツを召し上がれ。
【アフタヌーンティー】季節替わりの甘味を堪能
店舗名：現代里山料理 ZEN HOUSE／ミレニアム 三井ガーデンホテル東京
住所：東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京B1F
近くの駅：東銀座駅・銀座駅・有楽町駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜4人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：平日4,000円、土日祝4,200円
※税・サ込
◆ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング） ／ザ・ペニンシュラ東京（日比谷）
【マンゴー＆シトラス】憧れホテルの優雅な空間には生演奏も！心ときめく爽やかなスイーツにうっとり
ラグジュアリーホテル「ザ・ペニンシュラ東京」1階の「ザ・ロビー」は、有名インテリアデザイナーによる千本格子をモチーフにしたダイナミックかつ繊細な空間。バルコニーでは生演奏があり、優雅なひとときを演出してくれる。
6月末まで味わえるのは、シトラスの爽やかなアクセントをかけ合わせた「マンゴー＆シトラスアフタヌーンティー」。シグネチャーアイテムのマンゴープリンをはじめ、マンゴーとレモンやライム、オレンジなどと組み合わせた心ときめくスイーツがずらり。セイボリーでは、マンゴーとホタテのセビーチェや、サーモンやオマール海老などのシーフードにマンゴーを取り入れた、華やかで季節感あふれる味わいを楽しめる。
種類豊富な厳選されたティーセレクションのほか、平日限定でオリジナルモクテル1杯が付くのも嬉しいポイント。憧れホテルの優雅な空間に身を委ねて、ご褒美気分のスイーツタイムを過ごして。
【マンゴー＆シトラスアフタヌーンティー】絶品スイーツを堪能
店舗名：ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング）／ザ・ペニンシュラ東京
住所：東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京1F
近くの駅：日比谷駅・有楽町駅・銀座駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜9人
滞在制限時間：2時間制
料金：平日9,000円、土日祝10,000円
※税・サ込
◆日比谷パレス（日比谷）
【マンゴー＆メロン】日比谷公園内の大人の隠れ家！芳醇なメロンとマンゴーの競演スイーツ
東京のセントラルパークである日比谷公園の中に佇む一軒家レストラン「日比谷パレス」。自然豊かな木々に囲まれた癒しの空間は、まるで大人の隠れ家のような雰囲気。
6月28日（日）までの期間限定で登場するのは、マンゴーとメロンを楽しめるアフタヌーンティー。マンゴーのマカロンやパウンドケーキ、メロンのカップショートケーキやエクレアなど、それぞれのフルーツの香りや味わいを生かしたとっておきの7種類が並ぶ。
キッシュやクロワッサンなどセイボリーも別皿であるのでランチ代わりにもぴったり。紅茶は10種以上のクスミティーが用意されているので、迷うのも楽しみながらゆったり味わって。
【MELON＆MANGO AfternoonTea】
店舗名：日比谷パレス
住所：東京都千代田区日比谷公園1-6
近くの駅：日比谷駅・霞が関駅
提供期間：〜2026/6/28（日）
利用可能人数：1人〜6人
滞在制限時間：2時間制
料金：6,050円
※税・サ込
東京の人気おでかけエリア「銀座」で、南国フルーツの代表格・マンゴーを存分に楽しめるアフタヌーンティーを3選をご紹介。シトラスやメロン、抹茶とお店によってさまざまな組み合わせのスイーツを堪能できるから、初めての味わいにも出会えるはず。
ショッピングや映画鑑賞、舞台観劇の前後に大切な人と過ごすのはもちろん、1人から予約OKなので自分へのご褒美にもぜひ。
・6月末まで限定でマンゴースイーツを味わえる銀座の注目アフタヌーンティー3選を紹介
・「現代里山料理ZENHOUSE／ミレニアム三井ガーデンホテル東京」：日本文化とモダンが融合した和洋折衷！宮崎県産マンゴー＆抹茶のアフタヌーンティー
・「ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング）／ザ・ペニンシュラ東京」：憧れのホテルの優雅な空間。シグネチャーアイテムのマンゴープリンをはじめとしたマンゴー＆シトラスのアフタヌーンティー
・「日比谷パレス」：日比谷公園内の大人の隠れ家。マンゴー＆メロンのアフタヌーンティー
◆現代里山料理 ZEN HOUSE／ミレニアム 三井ガーデンホテル東京（東銀座）
【マンゴー＆抹茶】日本文化とモダンが融合！和洋折衷のスイーツセット
銀座からほど近い「ミレニアム 三井ガーデンホテル東京」の地下1階に位置する「現代里山料理 ZEN HOUSE」。自然の恵みや伝統を守り伝えていく「里山思想」を現代的に表現し、食と空間の双方で楽しめる。
日本文化とモダンが融合した人気のアフタヌーンティーは、6月末まで「宮崎県産マンゴー×抹茶」がテーマ。季節の1皿としてマンゴーと抹茶のパフェをはじめに、三段スタンドの「一の段」にはマンゴータルトやマンゴーチーズケーキなどのマンゴースイーツ、「二の段」には抹茶ティラミスや抹茶わらび餅などの抹茶スイーツ、そして「三の段」にはいなり寿司や季節野菜の前菜などの和食ごはんが並ぶ。
ドバイの7ツ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶や日本各地の煎茶とともに、和洋折衷のスイーツを召し上がれ。
【アフタヌーンティー】季節替わりの甘味を堪能
店舗名：現代里山料理 ZEN HOUSE／ミレニアム 三井ガーデンホテル東京
住所：東京都中央区銀座5-11-1 ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京B1F
近くの駅：東銀座駅・銀座駅・有楽町駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜4人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：平日4,000円、土日祝4,200円
※税・サ込
◆ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング） ／ザ・ペニンシュラ東京（日比谷）
【マンゴー＆シトラス】憧れホテルの優雅な空間には生演奏も！心ときめく爽やかなスイーツにうっとり
ラグジュアリーホテル「ザ・ペニンシュラ東京」1階の「ザ・ロビー」は、有名インテリアデザイナーによる千本格子をモチーフにしたダイナミックかつ繊細な空間。バルコニーでは生演奏があり、優雅なひとときを演出してくれる。
6月末まで味わえるのは、シトラスの爽やかなアクセントをかけ合わせた「マンゴー＆シトラスアフタヌーンティー」。シグネチャーアイテムのマンゴープリンをはじめ、マンゴーとレモンやライム、オレンジなどと組み合わせた心ときめくスイーツがずらり。セイボリーでは、マンゴーとホタテのセビーチェや、サーモンやオマール海老などのシーフードにマンゴーを取り入れた、華やかで季節感あふれる味わいを楽しめる。
種類豊富な厳選されたティーセレクションのほか、平日限定でオリジナルモクテル1杯が付くのも嬉しいポイント。憧れホテルの優雅な空間に身を委ねて、ご褒美気分のスイーツタイムを過ごして。
【マンゴー＆シトラスアフタヌーンティー】絶品スイーツを堪能
店舗名：ザ・ロビー（コンチネンタルダイニング）／ザ・ペニンシュラ東京
住所：東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京1F
近くの駅：日比谷駅・有楽町駅・銀座駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜9人
滞在制限時間：2時間制
料金：平日9,000円、土日祝10,000円
※税・サ込
◆日比谷パレス（日比谷）
【マンゴー＆メロン】日比谷公園内の大人の隠れ家！芳醇なメロンとマンゴーの競演スイーツ
東京のセントラルパークである日比谷公園の中に佇む一軒家レストラン「日比谷パレス」。自然豊かな木々に囲まれた癒しの空間は、まるで大人の隠れ家のような雰囲気。
6月28日（日）までの期間限定で登場するのは、マンゴーとメロンを楽しめるアフタヌーンティー。マンゴーのマカロンやパウンドケーキ、メロンのカップショートケーキやエクレアなど、それぞれのフルーツの香りや味わいを生かしたとっておきの7種類が並ぶ。
キッシュやクロワッサンなどセイボリーも別皿であるのでランチ代わりにもぴったり。紅茶は10種以上のクスミティーが用意されているので、迷うのも楽しみながらゆったり味わって。
【MELON＆MANGO AfternoonTea】
店舗名：日比谷パレス
住所：東京都千代田区日比谷公園1-6
近くの駅：日比谷駅・霞が関駅
提供期間：〜2026/6/28（日）
利用可能人数：1人〜6人
滞在制限時間：2時間制
料金：6,050円
※税・サ込