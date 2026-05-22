「風当たりが強いのはあります」と苦笑い。U-17中国を率いる浮嶋敏監督が異国の地で貴重な学び「僕自身もすごく鍛えられました」【現地発】

「風当たりが強いのはあります」と苦笑い。U-17中国を率いる浮嶋敏監督が異国の地で貴重な学び「僕自身もすごく鍛えられました」【現地発】