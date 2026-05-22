5月22日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は昨日とは空気が変わって、カラッとした晴れになりそうです。時折雲がかかる時間もありますが、各地でおおむね晴れて洗濯日和となるでしょう。降水確率は10％ほどで、雨の心配はほとんどなさそうです。

最高気温は熊本市で28℃、阿蘇市乙姫で24℃、天草市牛深で28℃、人吉市で29℃の予想です。日差しが強く暑くなりますが、北風が吹くため真夏日まではならない所が多いでしょう。

週末の天気

土曜日と日曜日も晴れの天気が続く予想です。当初は雨が心配されていましたが、前線が南へ離れたため、天気の大きな崩れはなく、運動会日和となりそうです。日曜日の熊本市の最高気温は32℃まで上がる予想で、体が暑さに慣れていない時期のため、こまめな水分・塩分補給など熱中症対策をしっかりと行ってください。

明子のささやき

梅雨入りが気になる頃です。来週の火曜日から木曜日にかけては、前線が北上して暖かく湿った空気が流れ込むため、まとまった雨が降る予想で、再びムシムシとした不快な暑さとなりそうです。

来週は一旦梅雨のような天気になりますが、昨日発表された1か月予報では、来週末から晴れる日もありそうで、梅雨入りのタイミングはまだ悩ましいところです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。