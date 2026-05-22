フィギュアスケートで男子の元世界王者、宇野昌磨さん（２８）が、本田真凜さん（２４）とともにアイスダンサーとして来季から競技復帰すると表明した。

日本では近年、シングルで実績がある選手のアイスダンス挑戦が続いており、大型カップルの参戦でさらに注目度が高まりそうだ。

五輪２大会連続メダル、世界選手権２度優勝の宇野さんは、２２年秋に本田さんとの交際を公表。２４年に現役引退後はプロスケーターとしてアイスショーやイベントで本田さんと共演し、ＳＮＳでアイスダンスを練習する様子を投稿するなどしてきた。

昨年５月には、２２年全日本選手権男子２位の島田高志郎（木下グループ）が、櫛田育良（木下アカデミー）と組んでアイスダンス挑戦を表明。さらに昨年９月、女子で全日本選手権２度優勝の紀平梨花が、西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成した。昨年末の全日本選手権では櫛田、島田組が２位、紀平、西山組が４位となった。

アイスダンスは１回転半以上のジャンプが禁止されており、シングルとはスケート靴が違う。２人がそろって回転しながら滑る「ツイズル」など演技の構成要素も異なり、表現力がより重要となる。宇野さん、本田さんはともに現役時代から表現力に定評があり、今後は国内の争いが激しさを増しそうだ。