『モーニングショー』に出川哲朗、ヤクルト優勝逃したら長嶋＆玉川氏の降板を“勝手に”宣言「大丈夫！俺が責任は持つから」
お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日報道のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。プロ野球の“ヤクルト愛”を熱弁し、今年のリーグ戦は優勝すると宣言。負けたら玉川徹氏と長嶋一茂の降板まで宣言した。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。
コーナーの締めくくり、出川は「ヤクルトスワローズ、間違いなく今年優勝します！」などとカメラ目線で宣言。続けて「最後まで阪神とヤクルトとデッドヒートになるんだけど、必ず優勝します。もし優勝できなかったら、長嶋一茂さん、玉川さんが、この『モーニングショー』を降板します！」ときっぱり宣言した。
思わぬ発言に長嶋と玉川氏は「なんでこっちなんだよ！」「なんで俺が」などと大声で反論。出川は「いやいや！それはもう、（玉川氏は出川の解説を聞き）ヤクルトファンになったって言ったし、大丈夫大丈夫。俺が責任は持つから！」と笑顔でフォロー。コーナーの最後のあいさつで「緊張しました」と出演に感謝していた。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。
思わぬ発言に長嶋と玉川氏は「なんでこっちなんだよ！」「なんで俺が」などと大声で反論。出川は「いやいや！それはもう、（玉川氏は出川の解説を聞き）ヤクルトファンになったって言ったし、大丈夫大丈夫。俺が責任は持つから！」と笑顔でフォロー。コーナーの最後のあいさつで「緊張しました」と出演に感謝していた。