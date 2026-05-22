予約受付期間：2026年5月22日10時～2026年7月22日23時59分 【TENITOL TALL アーリャ チャイナドレスver.】 12月 発送予定 価格：11,000円 【TENITOL TALL 周防有希 チャイナドレスver.】 12月 発送予定 価格：11,000円

フリューは、フィギュア「TENITOL TALL アーリャ チャイナドレスver.」と「TENITOL TALL 周防有希 チャイナドレスver.」をECサイト「FURYU HOBBY MALL」ほかにて5月22日より予約受付を開始した。発送は12月を予定し、価格は各11,000円。また、2体セットが20,900円となっている。

本商品はTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」よりアーリャと周防有希をチャイナドレス姿でTENITOL TALLシリーズで立体化したもの。

「TENITOL TALL アーリャ チャイナドレスver.」はチャイナ服をイメージしたオリジナル衣装に身を包み、やわらかなボディラインの造形も細部まで作り込まれている。手に持った桃まんがワンポイントや、表情や透明感のある肌の質感、繊細なグラデーション彩色により華やかな印象となっている。

「TENITOL TALL 周防有希 チャイナドレスver.」はチャイナ服をイメージしたオリジナル衣装に身を包み、しなやかなボディラインが表現され、ヒップラインや脚のラインにもこだわった造形となっている。余裕を感じさせる表情はもちろん、透明感のある肌の質感、繊細で美しいグラデーション彩色により華やかさと奥行きを演出している。

TENITOL TALL アーリャ チャイナドレスver.

12月 発送予定

価格：11,000円

サイズ：全高約290mm(台座含まない)

TENITOL TALL 周防有希 チャイナドレスver.

12月 発送予定

価格：11,000円

サイズ：全高約280mm（台座含まない）

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

※画像の台座は開発中のため、実際の台座とは異なります。