【Ray】2026年7月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

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今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！

今月のPresent

STELLA BEAUTE（ステラボーテ）の「美肌ケアモード搭載の家庭用脱毛器」

全身サロン級の仕上がりに！

▷各カラー1名様ずつ

美容皮膚科医監修の光美容器は、全身のケアが約5分でできるすぐれもの。オート照射モード搭載でスピーディに、独自の冷却機能と痛みを感じにくい波長の光がケア時のストレスを軽減。

美肌ケアモードを使えば1台でサロン級の肌ケアまでできちゃう♡

〈右から〉IPL光美容器 Luna コットンホワイト、同 ミルクティーベージュ 各48,000円／STELLA BEAUTE

MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）の「花柄がおかわなアメスリワンピ」

涼しげカラーで夏まで大活躍

▷Mサイズを3名様

花柄のフェミニンなワンピがお目見え♡ ボリューム感のある胸元のフリルが顔まわりを華やかに。

えり元やすそがふわっとしている分、ウエストを引き締めたメリハリのあるシルエットできゃしゃ見えも叶う。脇のリボンを二の腕に結ぶと、横から見た可愛さも抜群！

花柄アメスリラッフルワンピースアイスブルー 17,930円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店

L'OCCITANE（ロクシタン）の「アーモンドを配合したボディケアアイテム」

なめらかなツヤ肌ボディをめざしちゃお♡

▷2点をセットで3名様

ロクシタンの名品がリニューアル！肌をトリートメントしながら洗うシャワーオイルは、水に触れるとミルク状に変化し、洗うだけでなめらかなツヤ肌に。

引き締め成分配合のクリームで保湿すれば、肌のハリ・弾力アップも期待できる。夏に向けた肌ケアに取り入れてみて♡

〈右から〉アマンドスブリーム シャワーオイル 250mL 4,070円、同 ミルクコンセントレート 200mL 7,590円／ともにロクシタンジャポン

回答の締め切り：6月22日（月）23:59まで

文／西田有里