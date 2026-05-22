タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

番組では、出川が大ファンのプロ野球「ヤクルト」を特集。下馬評を覆す快進撃の秘密に迫った。

東京音頭に乗ってユニホーム姿で登場した出川は、ヤクルトファン歴４９年で球団の公式ファンクラブ「名誉会員第１号」。番組では、出川が現役時代の池山隆寛監督をインタビューする映像を流した。

スタジオで司会の羽鳥慎一アナウンサーは、元ヤクルトで金曜コメンテーターの長嶋一茂が出演したことに「よかったです。一茂さんが日本にいるんで。直接会えてよかったです」と出川に声をかけた。

これに出川は「あぁぁ…勝手に休みますからね」と返すとスタジオは笑いに包まれた。さらに「なんで勝手に休んでいるのに出続けられるんですか？」と羽鳥アナに問いかけると「わかんないです」と返された。

出川は「普通、クビにしていいんですよ。勝手に休んで自分の来たい時に…そんなタレントいないですからね日本に」とボルテージを上げると、羽鳥アナが「何でですか？」と長嶋に尋ねた。これに「いやいや…帰ったら席があるから」とほほ笑むと出川は「かっこいい！」と絶叫していた。