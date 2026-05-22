MOTONのピーチの香り新作♡PEACH BLOOM＆限定ヘアミルク登場

「MOTON」から、昨年人気を集めた限定品「PEACH GELATO」が、「PEACH BLOOM」として定番化されました。さらに、ブランド初となる「シルキーエッセンスヘアミルク」も数量限定で登場♡もぎたての桃を思わせる瑞々しい香りと、軽やかな使用感が魅力の新作は、毎日のヘアケアやボディケア時間を特別なものにしてくれます。

桃の香りに包まれる新作ミスト

定番化された「ヘア＆ボディミスト PEACH BLOOM」は、80mL・1,760円（税込）。髪にも体にも使えるマルチタイプのミストで、香水のように上品な香りが長時間続くのが魅力です。

もぎたての桃のような甘くみずみずしい香りに、ジャスミンの華やかさをプラス。軽やかで爽やかな香調なので、季節やシーンを問わず使いやすく、日常にさりげないときめきを添えてくれます。

トップノートはレモン・アップルのフレッシュな果実感からスタート。ミドルノートではジャスミン・グリーン・ピーチが重なり、華やかで愛らしい印象に。

さらにラストノートでは、サンダルウッドとムスクがやわらかく広がり、落ち着きのある余韻を楽しめます♪

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初登場のヘアミルクにも注目

今回新たに登場した「シルキーエッセンスヘアミルク PEACH BLOOM」は、MOTON初となるヘアミルクアイテム。数量限定で展開されます。

軽やかなテクスチャーでベタつきにくく、髪の芯までうるおいを届けながら、やわらかくまとまる髪へ導いてくれるのが特長です。

普段使っているヘアオイルと併用することで、さらに贅沢なヘアケアを楽しめます。

また、ヘアミルクにも「PEACH BLOOM」の香りを採用。桃の甘さに包まれながらケアできるため、リラックスタイムにもぴったりです♡

全国のバラエティストアおよび公式オンラインストアにて順次展開されています。

《ヘア＆ボディミスト PEACH BLOOM》



価格：1,760円（税込）

容量：80mL

《シルキーエッセンスヘアミルク PEACH BLOOM》



価格：1,870円(税込)

容量：100mL

※数量限定発売

毎日にときめくピーチの香り♡

MOTONの「PEACH BLOOMOTONM」は、桃のみずみずしい甘さと華やかな香りを楽しめる癒しのシリーズ。

髪や体をケアしながら、ふんわり香るピーチの香りに包まれる時間は、毎日を少し特別にしてくれそうです♡

自分へのご褒美にはもちろん、香り好きな方へのギフトにもおすすめ。数量限定のヘアミルクも、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。