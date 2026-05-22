＜ゴミ袋ぶん投げ夫＞もうすぐ入院する私。夫には家事も育児もしてほしいけど…ムリ？【第1話まんが】
私はユカリ。夫のヒロユキ、息子のショウ、レオと4人暮らしをしています。私は出産してからはパートとして働いていますが、夫は家事も育児も、基本的には私がするべきだと思っているようです。何度も話しているのですが、なかなかわかってくれません。さて最近になって、私は健康診断で引っかかってしまい、近々検査入院をすることになりました。当然のことながら入院中は家にいないので、夫には今のうちからできるだけ家のことをできるようになってほしいのですが……。
先日健康診断を受けた結果、検査入院が必要になりました。きっと心配するであろう母にもそのことを伝えます。
母は「ヒロユキくんに任せるのはちょっと不安だから手伝いに行こうか？」と言ってくれました。ありがたく思いつつも断りましたが……。
母の言う通り、私も正直不安です。子どもたちが困るようなことにならないよう、今からいろいろ言っておかないといけません。
その夜帰ってきた夫が、スマホを見ながら私に言いました。急ですが、明日有休を取ることになったようです。
もしやこれは、夫に家事や育児をさせるチャンスなのでは……？ と思った私は、夫に話してみました。
私はパートで働きながら、家事と育児に追われる日々を過ごしていました。そんな中、検査入院が必要になりました。
私が不在のあいだ、この家は本当に回るのかと不安でいっぱいです。母に電話で伝えると、同じように心配しています。母の言う通り、今の夫ではきっと無理。どうしようかと考えていた夜、夫が急に明日休みになったと言います。これはチャンス、私は幼稚園の送迎を頼んでみました。
これを機に、夫も家事育児に慣れてくれるといいのですが。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
先日健康診断を受けた結果、検査入院が必要になりました。きっと心配するであろう母にもそのことを伝えます。
母は「ヒロユキくんに任せるのはちょっと不安だから手伝いに行こうか？」と言ってくれました。ありがたく思いつつも断りましたが……。
母の言う通り、私も正直不安です。子どもたちが困るようなことにならないよう、今からいろいろ言っておかないといけません。
その夜帰ってきた夫が、スマホを見ながら私に言いました。急ですが、明日有休を取ることになったようです。
もしやこれは、夫に家事や育児をさせるチャンスなのでは……？ と思った私は、夫に話してみました。
私はパートで働きながら、家事と育児に追われる日々を過ごしていました。そんな中、検査入院が必要になりました。
私が不在のあいだ、この家は本当に回るのかと不安でいっぱいです。母に電話で伝えると、同じように心配しています。母の言う通り、今の夫ではきっと無理。どうしようかと考えていた夜、夫が急に明日休みになったと言います。これはチャンス、私は幼稚園の送迎を頼んでみました。
これを機に、夫も家事育児に慣れてくれるといいのですが。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと