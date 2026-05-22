平田憲聖が「64」で2差4位発進、久常涼32位 2位にブルックス・ケプカ
＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 初日◇21日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞メジャー「全米プロ」翌週の米国男子ツアーは第1ラウンドが終了した。地元テキサス州出身のテイラー・ムーア（米国）が9アンダー・単独首位で滑り出した。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
8アンダー・2位タイにブルックス・ケプカ（米国）、イェスパー・スベンソン（スウェーデン）が並んだ。日本勢は4人が出場。平田憲聖が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「64」をマークし、首位と2打差の7アンダー・4位タイ発進。久常涼は2イーグル・1バーディ・1ボギーの「67」で4アンダー・32位タイにつけている。金谷拓実と中島啓太はともに1アンダー・92位タイとしている。連覇かかる世界ランク1位スコッティ・シェフラー（米国）は5アンダー・16位タイにつける。賞金総額は1030万ドル（約16億3800万円）。優勝者には185万4000ドル（約2億9400万円）が与えられる。
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