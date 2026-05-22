元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、21日までに自身のXを更新。鳥山明氏の漫画「Dr．スランプ」最終巻の「すごいところ」を語った。

鈴木氏は「僕が好きな『Dr．スランプ』アラレちゃんの18巻。つまり最終巻です」と自身が所有する同巻の写真を添えて投稿した。

また「この最終巻のすごいところは、コミックの一番最後の話、その直前に『ドラゴンボール』の予告が入っているところです。そこには『ドクタースランプはこれでおしまい！引き続きドラゴンボールでお楽しみください』そう書いてある」と次作「ドラゴンボール」の告知が入ってることに興奮。

「もちろん、この時点では、まさかその作品が世界的な人気漫画になるなんて、思っていない。だけど、今あらためて見ると、その一枚の絵がめちゃくちゃワクワクするんです」とつづり、「僕も子どもの頃、このコミックを開いて、そのドラゴンボールの絵を見た時に、胸が高鳴ったことを覚えています。この絵を見るたびにあの時の胸の高鳴りを思い出す」と少年時代を振り返った。

鈴木氏は「自分がこれから世に出すものは、誰かの胸を、あんなふうに高鳴らせることができるのだろうか」と自分に問いかけながら、「そんなことを思いたく、たまにこの最終巻を開いてました」と記した。

ユーザーからは「原点回帰ですねぇ〜」「最終巻で続編でもなんでもない全く新しい次回作の告知ってよく考えるとすごいなw」「おさむさん！放送作家として、戻って来る気になりましたか？」などとコメントが寄せられている。