お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。先々週の放送から語っている、詳細には触れない「クロールする仕事」について言及した。

「クロールする仕事があって。すげー、クロールしてきたんですよ。クロールの仕事入っちゃったから。今週すごいクロールしてきて」と仕事の詳細には触れずに、切り出した。

「背中がものすごく痛いし。ちょうど、筋肉痛が今日の昼あたりから。背中が痛かったんですけど。昨日の昼ぐらいから、痛みと疲労が重なってきて。今、しゃべるのもろれつが回らなくて。クロールの仕事、あんなに疲れるの？ クロールってあんまりしないのよ」と説明した。

さらに「すてきな情報なんだけど、便秘するのよ。1週間に1回ぐらい。来たら、いいぐらい。そんな便秘だから硬い、痛いし。俺、便器に座りながらクロールすると、腸が動いて出やすくなるんですよ。これでしかやったことないの、クロール。3日4日に1回。チャレンジするんだけど、なかなか出なくて。1週間でやっとコロコロって。うさぎぐらいのが出て。クロールのおかげで出る」と語った。その上で「つらいね、仕事でクロールって」としみじみ語った。

今放送は、相方の矢作兼（54）が遅刻。番組開始18分頃から合流した。