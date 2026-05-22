「このあと、どうする？」で魅せる大人の妄想デート♡『週刊SPA!』登場の岸明日香デビュー15周年の色気で魅せる

『週刊SPA! 5月26日号』は5月19日に発売！

表紙の人＆このあと、どうする？：岸明日香

5月19日発売の『週刊SPA! 5月26日号』に、タレントの岸明日香が登場。

大人気妄想デート連載「このあと、どうする？」で東京の片隅で、芸能人になった中学の同級生と偶然再会するストーリーグラビアを演じる。あの頃のままの笑顔を向けてくる彼女を、かつてないほど間近に感じる瞬間を描き出す。

岸明日香 © 撮影／唐木貴央 ヘアメイク/徳永舞 スタイリング/菊地文子

デビュー15周年記念写真集『Trajectory』も発売の彼女。今作のシナリオを手掛けたのは、『彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった』（集英社）で知られる作家・山下素童氏だ。岸明日香は、その世界観を情熱的な演技で体現している。

岸明日香 © 撮影／唐木貴央 ヘアメイク/徳永舞 スタイリング/菊地文子

【プロフィール】

岸明日香

1991年、大阪府生まれ。ReelShortにて配信中の『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』に出演中。デビュー15周年を記念した写真集『Trajectory』（ワニブックス）が5月22日に発売。

最新情報はInstagram（@aspoo02）をチェック！

-

山下素童

1992年生まれ。作家。テレビ番組『タモリ倶楽部』でデリヘル嬢の紹介文を解析し披露。近著に『彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった』（集英社）、作家たちによるアンソロジー『5分後に、虚しい人生。本当に欲しかったものは、もう』（集英社）

【クレジット】撮影／唐木貴央 ヘアメイク/徳永舞 スタイリング/菊地文子