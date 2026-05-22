お肉料理の落とし穴！肉の脂身に注意すべき理由とは！？【脂質の話】

お肉料理の落とし穴！肉の脂身にメリットはない

肉の脂肪酸は摂取過剰？

オメガ３系の不飽和脂肪酸を含む魚の油に対して、肉の脂にはメリットがないのでしょうか？

肉の脂は、飽和脂肪酸とオメガ９系がほぼ半々で、これにわずかにオメガ６系を含むという成分構成です。もちろん、これらの脂肪酸も一定のバランスで摂るべきなので、「肉の脂はよくない」と一概にいえるものではありません。

「いや、パーム油なんて摂っていないよ」とお思いでしょうか？ じつはこの油、即席ラーメンやマーガリンをはじめ、さまざまな加工食品に使われている油なのです。

液体にも固体にも加工しやすく、原価が安いため、日本国内では供給量２位を誇るメジャーな植物性油です。加工食品をある程度食べている人なら、間違いなくそれなりの量を摂取しているでしょう。

このような油があることを考えると、肉の脂は飽和脂肪酸やオメガ９系の過剰摂取を招くリスクがあるといえます。少なくとも、脂質を摂る目的では肉の脂身にメリットはないでしょう。肉と魚の違いとして覚えておきたいところです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹