メッツ・千賀滉大投手（３３）が、２２日（同２３日）に傘下マイナー１Ａのセントルーシー・メッツで復帰登板をすることを２１日（日本時間２２日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。メッツのメンドサ監督は「とても状態はいい。実戦で投げる準備はできている」と話したという。

メジャー４年目の千賀は、開幕からローテに入ったが、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらず、４月２８日（同２９日）に腰椎の炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入りとなった。その後はリハビリに専念。手術などには至らず、少しずつ状態を上げていた。

ＩＬ入りしている際のマイナーでのリハビリ登板は３０日までと定められているため、順調に回復していけば、６月中にメジャー復帰することが見込まれる。復帰登板では４回、５０〜６０球をメドに投げる予定だという。

ソフトバンクからメッツに移籍したメジャー１年目の２３年に１２勝を挙げて新人王投票で２位、サイ・ヤング賞投票で７位に入り、オールスターにも選出された千賀だったが、２年目の２４年は度重なる故障に悩まされてレギュラーシーズンは１試合の登板のみ。昨季は２２試合に登板して７勝６敗、防御率３・０２だった。今季は開幕から調子が上がらず、４月１１日（同１２日）の本拠地・アスレチックス戦から３登板連続で敗戦投手。同２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦で３回途中３安打３失点で４敗目を喫したのが最後の登板となった。