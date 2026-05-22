ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」で24代目王者に輝いた今井らいぱち（39）が22日までにXを更新。“因縁”のあるラップグループMOROHAのアフロ（38）のツアーにゲスト出演することが発表され、思いをつづった。

アフロはアルバム「無職覚醒」のリリースツアーを8月から開催する。今井は初日の8月4日公演にゲスト出演することが発表され、「なんと！！なんと！！！！アフちゃん(一度飲みに行ってタメやしこの呼び方でいいよとなった)のツアー初日にゲストで呼んでもらえました！！！！」と報告。「こんな日が来るなんて！！！！！！R−1すげぇぞ！！！！！！！ありがとう、アフちゃん！！！！！」と歓喜し、「皆さん、絶対来てよ！！！！！！」と呼びかけた。

両者をめぐっては、今井が「R−1」の最終決戦で、アフロをほうふつとさせるスタイルでラップ調の絵描き歌を披露するキャラクター「YAMATO」を演じたネタを披露。その後、アフロがXで「R−1、ようやくみれた 俺はゆるさない」と言及。今井も「うわぁぁぁぁ！！！ああああああ、アフロさんに届いた！！しかも、ゆるさない、と！！ヤバイ！！ブチギレてはる！！どうしよう！！こ、これはすぐにYAMATOに伝えないと！！！！！！」と動揺する様子もうかがわせて話題となっていたが、アフロは投稿前にニコニコ動画の番組で“真相”を明かしていた。