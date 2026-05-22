ピアズ<7066.T>が反発している。２１日の取引終了後に、子会社ベルフェイスシステムが、ＩＮＥＳＴ<7111.T>グループのＲｅｎｘａとの協業を開始すると発表しており、好材料視されている。



Ｒｅｎｘａは、提携不動産ショップを訪れるエンドユーザーに対して、新生活に必要なライフラインを電話により提案する仕組みを構築しているが、今回の協業により、ピアズグループが提供する店舗特化型オンライン接客システム「ＯＮＬＩＮＸ＋（オンリンクスプラス）」を活用することで、提案の迅速化と品質の標準化を図り、顧客獲得率の最大化と機会損失の解消を通じた収益機会を創出する。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS