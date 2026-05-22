【髄膜炎】入院が数週間に及ぶことも―診断と治療の流れを知る【原因・薬】

髄膜炎に伴う頭痛は、日常的な片頭痛や緊張型頭痛とは性質が大きく異なります。どのように診断が進められ、どのような治療が行われるのかを知っておくと、受診時の不安を和らげることにもつながります。この記事では、頭痛の特徴や、腰椎穿刺・CT検査などの検査内容、そして治療と回復後の生活について詳しく解説します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

髄膜炎における激しい頭痛の診断と検査--何を調べるのか

激しい頭痛、発熱、首の硬直といった症状から髄膜炎が強く疑われた場合、医療機関では迅速に診断を確定し、原因を特定するための検査が行われます。診断プロセスを理解しておくことは、受診時の不安を和らげ、医師の説明をより深く理解する助けとなります。

腰椎穿刺（ようついせんし）による脳脊髄液検査

髄膜炎の診断を確定するために最も重要な検査が「腰椎穿刺（ようついせんし、通称ルンバール）」です。これは、横向きに寝てエビのように体を丸めた姿勢で、腰の骨（腰椎）の間に細い針を刺し、くも膜下腔を流れる脳脊髄液を少量採取する手技です。採取した脳脊髄液の性状を調べることで、髄膜炎の有無やその原因について極めて多くの情報が得られます。

検査では、まず液体の外観（正常は無色透明だが、細菌性では白く濁る）、圧力（脳圧亢進の有無）、含まれる細胞数（白血球が増加）、タンパク質や糖分の濃度（細菌性ではタンパク質が増加し、糖分が低下）などを分析します。さらに、脳脊髄液を染色して顕微鏡で観察する「グラム染色」で細菌の有無を確認したり、原因菌を特定するための「培養検査」、ウイルスの遺伝子を検出する「PCR検査」などが行われます。これらの結果から、髄膜炎の確定診断と原因の特定が可能となり、最も効果的な治療薬を選択する上で不可欠な情報となります。

CT・MRI検査と血液検査の役割

腰椎穿刺は非常に有益な検査ですが、脳圧が極度に高まっている状態（脳腫瘍や重度の脳浮腫など）で行うと、脳ヘルニアを誘発するリスクがあります。そのため、腰椎穿刺に先立って、頭部CT検査を行い、脳内に大きな病変がないか、脳室の拡大がないかなどを確認することが一般的です。これにより、検査の安全性を確保します。また、MRI検査は、脳炎の合併や脳膿瘍（脳内に膿がたまる状態）といった合併症の評価に優れています。

同時に行われる血液検査も重要です。全身の炎症の程度を示すCRP（C反応性タンパク質）や白血球数の測定は、病状の重症度を把握するのに役立ちます。また、血液を培養して細菌の有無を調べる「血液培養検査」は、腰椎穿刺で原因菌が特定できなかった場合に、起炎菌を同定する手がかりとなることがあります。これらの検査結果を総合的に解釈することで、医師は迅速かつ的確な診断と治療方針の決定を行うのです。

髄膜炎の激しい頭痛への治療と回復--治療の流れと日常生活への影響

髄膜炎と診断された場合、直ちに入院治療が開始されます。治療の目標は、原因となっている病原体を排除し、脳へのダメージを最小限に食い止め、後遺症なく回復することです。治療の全体像を把握することは、患者さんとご家族が安心して治療に臨むために重要です。

原因に応じた治療方針

治療の根幹は、原因に応じた薬物療法です。細菌性髄膜炎が疑われる場合は、一刻の猶予もないため、腰椎穿刺の結果を待たずに、ただちに強力な抗菌薬（抗生物質）の点滴静注が開始されます。これは「経験的治療（エンピリック治療） 」と呼ばれ、検査結果が出るのを待つのではなく、患者さんの年齢や症状、流行状況から”最も可能性の高い原因菌”を科学的に予測し、先手で直ちに治療を開始する重要なアプローチです。 その後、原因菌が特定されれば、その菌に最も効果的な抗菌薬（感受性のある薬剤）に変更します。また、炎症反応を抑制し、後遺症（特に難聴）のリスクを低減させる目的で、ステロイド薬が併用されることもあります。

一方、ウイルス性髄膜炎の多くは特効薬がなく、治療は症状を和らげる対症療法が中心となります。安静を保ち、十分な水分補給を行いながら、頭痛や発熱に対して解熱鎮痛薬を使用します。ただし、単純ヘルペスウイルスが原因と判明した場合は、アシクロビルなどの抗ウイルス薬の投与が必須です。結核性や真菌性の髄膜炎に対しては、それぞれ専門的な抗結核薬や抗真菌薬による長期的な治療が必要となります。

入院期間と回復後の生活について

入院期間は、原因や重症度によって大きく異なります。合併症のないウイルス性髄膜炎であれば1～2週間程度で退院できることが多いですが、細菌性髄膜炎の場合は、抗菌薬の点滴治療に数週間を要することが一般的です。回復後も、退院してすぐに元の生活に戻れるわけではありません。特に重症であった場合、聴力検査や神経心理学的検査など、後遺症の有無を確認するためのフォローアップが定期的に行われます。

社会復帰や学業への復帰は、体力や集中力の回復状況を見ながら、主治医と相談の上で段階的に進めることが大切です。回復期には、疲労感や頭痛、集中力の低下などがしばらく続くこともあります。後遺症が残った場合には、理学療法や作業療法、言語療法といったリハビリテーションが必要になることもあります。焦らず、長期的な視点で心身の回復に取り組む姿勢が重要です。

まとめ

髄膜炎は、風邪に似た症状から始まりながらも、急速に生命を脅かす事態へと進行しうる、極めて緊急性の高い病気です。その警告サインである「首の硬直」「経験したことのない激しい頭痛」「高熱」の組み合わせを見逃さないことが、予後を大きく左右します。特に、「突然始まった強烈な頭痛」や「首が痛くて前に曲げられない」という症状は、脳が出している最大のSOSです。これらの症状に気づいたときは、決して自己判断で様子を見たり、市販薬でごまかしたりせず、直ちに神経内科や救急科などの専門医療機関を受診してください。あなた自身と、あなたの大切な人の命を守るために、この知識が役立つことを願っています。

参考文献

国立健康危機管理研究機構「細菌性髄膜炎（詳細版）」

厚生労働省「侵襲性髄膜炎菌感染症」

日本感染症学会「結核性髄膜炎」

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター「髄膜炎菌」

東京都感染症情報センター「細菌性髄膜炎」