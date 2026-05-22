桃ちゃん（中川桃子さん＝３６歳）の目は、右がごくわずかに光を感じ、左は目の前にかざした手の動きが何となく分かる。

カーテンを開け、朝の日差しを浴びる日常が今は好きだ。

なかがわ・ももこ

１９９０年三重県亀山市生まれ。愛知県の藤田保健衛生大（現藤田医科大）４年、２１歳だった２０１１年に白血病の告知を受ける。治療を受けながら看護師資格を取得し、同大学病院に勤務。結婚３か月後の１７年に再発し、視覚障害となる。

「７０％の仕上がりでも、毎日やれば１００％に近づく」

２０１８年４月、白血病の再発による８か月間の長期入院を終えて夫の大樹さん（３７）と一緒に三重県亀山市の実家に戻り、療養とリハビリを兼ねた。そして半年後、２人は四日市市内の家庭に帰り、新婚生活を取り戻していく。

「夫は外で稼ぎ、私は家で家事全般をこなす」

しかし、桃ちゃんは長期入院で筋力が落ち、動くと体のあちこちが痛んだ。痛みで冷や汗が出るほどだった。体力を取り戻すことが直近の課題となった。

そんな時、藤田保健衛生大学の授業を思い出した。

労働の程度を測ると、掃除、洗濯、料理などの家事は立ったり座ったりが多く、手を動かすことの繰り返しで中等度の運動に分類された。スポーツを重度とすると、会社のデスクワークなどは軽度にあたる。

毎日掃除機をかけ、トイレや床を拭く。それに加えて、月曜日は洗濯槽のフィルターをきれいにし、木曜日は便器の中をブラッシング、金曜日は洗濯機の下回りを掃除すると決めた。洗面台の掃除は毎日欠かさないし、エアコンのフィルターも季節の終わりに掃除する。料理の後は日々、壁やガスコンロの五徳を磨き上げている。

「見えないから、一度の掃除で１００％きれいにできたかどうか、私は確認ができません。でも、６０％か７０％のできでも、毎日やれば何となく１００％に近づくだろう……と」

工夫を重ね、日常生活のバリアを取り除く

なかやま・こういち

１９５７年津市生まれ。元大関琴風。小結、関脇の三役に昇進しながら、７８年１１月場所で左膝靱帯を痛めて休場が続き、７９年５月場所で幕下陥落。再起後は８０年１月場所で幕内に復帰し、８１年９月場所で初優勝、大関昇進。

この話には親方（元大関琴風の中山浩一さん＝６９歳）も、おかみさん（史枝さん＝６８歳）も大きくうなずいた。

「掃除機を手に体を動かせば、筋トレになり、家もきれいになる。これって一石二鳥かな。突然の来客でも『どうぞ、どうぞ』とお通しできる。窓ふきや頑固な油汚れを落とす年末の大掃除も要りません」

日常生活は工夫がいっぱいだ。ボトルに入ったトイレ用の液体洗剤が勢いよく飛んで壁を汚した苦い経験がある。シュッ、シュッと噴き付けるプッシュ式に替えたら「いい感じ」。練り歯磨きは指に取って口に入れてから磨く。読者の方々も目を閉じれば分かると思うが、手に持った歯ブラシの毛の位置やペーストの量がとても分かりにくいからだ。

２年、３年の時間をかけながら、日常生活のバリアを取り除いていった。

大けがのおかげで「がぶり寄り」身につけた

親方は現役時代、低く重い腰をあおりながら前に出る「がぶり寄り」という攻めの相撲を身につけ、大関まで番付を上げた人だ。

小結、関脇の三役に定着した頃、左膝の靱（じん）帯（たい）を切る大けがをした。力士生命をかけた手術も受けた。その代わり、番付は急降下して幕下まで落ちた。

「膝が悪いのだから負担をかけられない。スピードで勝負をつける」。それまでの相手の弱みにつけ込むような取り口は捨て、徹底してがぶり寄りの速攻にこだわった。「もし、できなければ引退」の覚悟を持って稽古に励んだという。

大けがのおかげで一つの技に開眼し、幕内優勝は２度、大関昇進という晴れの舞台も経験した。

「工夫によって弱点は長所にもできることを学んだ相撲人生だった。全部そろっている人は器用貧乏といって、それが弱点になることもあるよね」

「雨が降れば、傘を差せばいい」

頸（けい）髄（ずい）損傷を乗り越え、自分の足で立って歩くまで回復した根っ子には、そんな成功体験もあった。

「雨が降れば、傘を差せばいい」

相撲にうとい桃ちゃんだが、親方のこの言葉には強い共感を覚えた。

親方が桃ちゃんに語りかけた。「日常生活の中で工夫と努力を重ねて今の生活を築いたんだね。偉いねとか、立派だね、とかの言葉で済まされる話でないことも、俺は分かる。時間もかかったろうし、いっぱい泣いたよね。足りないところを補い、目いっぱい生きていく方が、人生には価値がある」――。（三木修司）