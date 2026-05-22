【DEPERSON】 2026年 発売予定 価格：未定 プレイ人数：1人

パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」は、Steam用2Dサイケデリックホラーアドベンチャー「DEPERSON」を2026年に発売する。価格は未定。

本作は、トルコのクリエイティブ・スタジオ「Error Thing」が手掛ける、世界の歪みを描くホラーゲーム。「PARCO GAMES」は2025年にパブリッシング事業を開始し、これまでに「The Berlin Apartment」、「Constance」、「南極計画」の3タイトルを販売している。本作は3月に発表された「Finding Polka」に次いで5作目のパブリッシングタイトルとなる。

「DEPERSON」ゲーム概要

【DEPERSON ‐Official Trailer｜ 2Dサイコロジカルホラーアドベンチャー】

記憶を失ったアーロンは、統制国家インドリヤで目覚める。現実は歪められており、本作では彼が下す選択ひとつひとつで運命が変わっていく。

【ストーリー】

静まり返った病室。

「病院のゼリーって最高だよね。あたしはイチゴ味が一番好き」――ベルという少女は無邪気に笑う。

なぜか、彼が覚えているのはその名前だけだった。自分のことなど何も知らないのに。

なぜか、人々はアーロンに希望を託し、失われた記憶へと導こうとしていた。

何気ない会話の下に、拭い去れない不安が漂っている。

彼女は大切な存在だったのか――その先にあるのは、真実か、それとも虚構か。

5月22日より「BitSummit PUNCH」へ出展。体験版も公開

PARCO GAMESの既存パブリッシングタイトル「The Berlin Apartment」、「Constance」、「南極計画」、「Finding Polka」に加え、5作目のタイトルとして「DEPERSON」を、5月22日より開催されるインディーゲームイベント「BitSummit PUNCH」へ出展し、プレイアブル展示を実施する。

会場では先着でオリジナルノベルティも配布。来場者には「DEPERSON」の世界をイメージしたお面を、またウィッシュリスト登録画面を提示した人にはオリジナルエコバッグが贈られる。

会場では、本日よりSteamにて新規公開された体験版の試遊を実施。体験版では、本作「DEPERSON」の序盤にあたる第1章相当のプレイが可能となっている。

【ノベルティ】

【BitSummit PUNCH】

・PARCO GAMESブース：1F-A14

日時：5月22日～5月24日10時～17時 ※22日ビジネスデイ、23日 24日一般公開日

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9-1）

(C)PARCO (C)Error Thing