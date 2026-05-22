【アノマリス／ANOMALITH】 10月29日 発売予定 価格： 通常版 8,580円（パッケージ・ダウンロード） 数量限定 危険区画対策室 BOX：12,100円 デジタルデラックスエディション：12,100円 CEROレーティング：C（15歳以上対象） プレイ人数：1人

フリューは、世界中の魅力的なゲームを紹介する配信イベント「Six One Indie Showcase」にてプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Steam用異常探索アクションアドベンチャー「アノマリス／ANOMALITH」を初公開した。価格は通常版が8,580円、「数量限定 危険区画対策室 BOX」とデジタルデラックスエディションが12,100円。発売日は10月29日に決定した。

本作は、昭和レトロの雰囲気が漂う日本を舞台に、突如発生したリミナルスペースを思わせる特殊空間「異界」を調査・探索するサバイバルTPS（サードパーソン・シューティング）ゲーム。異界に飲み込まれ行方不明となった友人を探すため、そして自身に芽生えた特異な力の謎を解き明かすべく、少女は異形うごめく世界へ足を踏み入れる。

バトルでは、戦闘スタイルに合わせて自在にカスタマイズ可能な銃器によるガンアクションと、攻防一体の特異な力「異形化スキル」を駆使し、さまざまな特性を持つ敵を殲滅する。さらに、異界の深部へ迫るなかで異常現象や異物にまつわる調査報告書を収集したり、サイドミッションを通して登場人物たちの背景や関係性に触れたりと、戦闘だけではない探索の楽しさも味わえる。

あわせて、PS5/Nintendo Switch 2パッケージ版およびダウンロード版の予約が本日5月22日より開始されている。さらに、「遺失物統轄機構」とコラボした予約購入特典やフリューゲームタイトルとのコラボDLCが無料でもらえるキャンペーンの実施、キャスト出演によるWeb配信特番の公開も予定されている。

「アノマリス／ANOMALITH」STORY

【アノマリス／ANOMALITH - アナウンスメントトレーラー】【STORY】

昭和■年。日本。

前触れもなく発生する特殊空間「異界」。

17歳の少女「水無月 玲緒奈（ミナヅキ レオナ）」は、異界で行方不明となった友人を見つけるため、政府が設立した「危険区画対策室」の調査要員となる。

初の調査任務で、多くの調査要員が犠牲となる中、特異な力が彼女に現れる。

生き残った彼女は、異界の深淵へと足を踏み入れていく。

消えた友人の行方、異界の発生原因、特異な力の謎。

それら全てが明かされるとき、彼女が目にするものとは――――

キャラクター紹介

水無月 玲緒奈 - Reona Minazuki

CV：上田 瞳

本作の主人公であり、危険区画対策室の調査要員。劣悪な家庭環境を抜け出し、路上生活を送っていた中で「華藤 有沙」と出会う。生まれも育ちも異なるが、不思議と波長が合い、玲緒奈にとって唯一無二の友となった。

ある時、2人はデパートを訪れると異界化現象に巻き込まれ、離ればなれとなる。玲緒奈は「■」によって異界から生還した後、有沙を探すべく危険区画対策室の調査要員となり、自ら異界へ足を踏み入れる。

華藤 有沙 - Arisa Kato

CV：春瀬 なつみ

玲緒奈の親友。名門校の生徒で、玲緒奈とは真逆の人生を行く人物だが、互いに居心地が良い相手であり、よく2人で遊びに行っていた。

玲緒奈と一緒に訪れたデパートが異界化し、その後の消息は不明となっている。

紅田 唯我 - Yuiga Koda

CV：杉山 里穂

危険区画対策室の通信オペレーター。調査要員としての初任務で負傷し、前線から離れる。オペレーターとしての実力は確かであり、玲緒奈の良き相棒として、的確にサポートをこなす。

須藤 京香 - Kyoka Sudo

CV：渡部 恵子

危険区画対策室の創設者にして室長。常に冷静沈着な合理性の塊といえる人物。使い捨ての調査要員から室長になるほどの実力者。

調査要員になる以前、異界で長期間彷徨った末に、自力で出口にたどり着き、生還した過去を持つ。

伏見 伊万里 - Imari Fushimi

CV：若山 詩音

危険区画対策室の主任研究員。異界で手に入る異物を使った研究や装備開発を担当する。おっとりして、のほほんとした性格だが、身体に悪影響があることを承知のうえで、異物の研究を楽しむ狂気的な面を持つ。

日比谷 めい - May Hibiya

CV：久保田 ひかり

危険区画対策室・警備部門の主任。元は幾多の異界調査をこなしてきたエリートであり、現在は異界に関する機密事項や異物の保管・警備を統轄している。

森 楓 - Kaede Mori

CV：藤原 夏海

玲緒奈が異界調査中に出会った謎の人物。

少女 - Girl

CV：？？？

玲緒奈と有沙が巻き込まれた異界化したデパートで一時的に行動を共にしていた少女。アノマリーによって両親を目の前で殺されたショックから、しゃべることができなくなっている。

ゲームの特徴

【調査・回収・帰還】

異界での調査中、アノマリーと呼ばれる存在との戦いを余儀なくされる。プレーヤーは、弾数管理や持ち帰るべき物資を取捨選択しながら、帰還を目指す。

【異界】交戦と調査

自然法則を超越した異常空間の調査

重力が反転した団地、歪曲する廊下、増殖する商店街――――さまざまな異常現象が発生した異界を探索する。

ガンアクションとインベントリ管理

敵対するアノマリーを撃破せよ。状況に合わせた火器の選択が重要となる。異界の調査中に発見した物資は拠点へ帰還することで使えるようになる。

攻防一体の「異形化スキル」

主人公、水無月 玲緒奈が使える特異な力は全12種類。銃撃戦のサポートとして、時には強力な切り札として機能する。

【拠点】補給と強化

銃のカスタマイズとアーティファクト

銃器ごとにアタッチメントを付け替え、自身の戦闘スタイルに合わせたカスタマイズが可能。異界から回収できる「アーティファクト」はステータスを底上げする。装備の選定や弾の補給もおこたらず、異界調査に備えよ。

豊富な衣装によるコスチュームチェンジ

衣装は全9部位に分かれており、コスチュームはステータスに影響する。性能を維持したまま外見のみを変更し、自分好みの見た目で異界調査に臨むこともできる。

異界にまつわる情報収集

アノマリーを倒すことで、彼らの生態が記された調査報告書を閲覧できるほか、サイドミッションを通して登場人物たちの背景や関係性がより詳しく語られる。

クリエイター

シナリオ ：田中ロミオ

キャラクターデザイン ：MON

コンポーザー ：北村友香

※敬称略

特典情報

予約特典（パッケージ版／ダウンロード版）

「遺失物統轄機構」コラボセット

（1）「遺失物統轄機構」コラボミッション

（2）「遺失物統轄機構」コラボ衣装セット

（3）「遺失物統轄機構」コラボ探索機スキン「T-6407J」

（4）消費アイテム「開発素材セット」

連結タイル2個 / 高シュール銃器部品2個 / 警鐘のポケベル2個

数量限定 危険区画対策室 BOX（パッケージ版のみ）

（1）オリジナル描き下ろし BOX

（2）アートブック（全80ページ）

（3）セレクトミニサントラ

《危険区画対策室DLCセット 内容物》

（4）「武装 JK」衣装トリプルセット

（カラー違い2種を含む計3セット）

（5）武器「セミオートスナイパーライフル」

（6）武器「水平2連ショットガン」

（7）武器「試験型ハンドガン」

（8）消費アイテム「危険区画対策室セット」

抑制剤（中）3個 / 3000 OV / スナイパーの弾30個 / ショットガンの弾30個 / ハンドガンの弾40個 / アーティファクト射撃チップ[威力＋1]1個

デジタルデラックスエディション（ダウンロード版のみ）

（1）デジタルアートブック（全80ページ相当）

（2）デジタルセレクトミニサントラ

《危険区画対策室DLCセット 内容物》

（3）「武装 JK」衣装トリプルセット

（カラー違い2種を含む計3セット）

（4）武器「セミオートスナイパーライフル」

（5）武器「水平2連ショットガン」

（6）武器「試験型ハンドガン」

（7）消費アイテム「危険区画対策室セット」

抑制剤（中）3個 / 3000 OV / スナイパーの弾30個 / ショットガンの弾30個 / ハンドガンの弾40個 / アーティファクト射撃チップ[威力＋1]1個

※画像はイメージです。

※「数量限定 危険区画対策室 BOX」は数に限りがあります。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。詳しくは各店舗様にてご確認ください。

キャンペーン情報

フリューゲームタイトルコラボキャンペーン

「アノマリス／ANOMALITH」のリリースを記念して、フリュー作品の「ゲームパッケージ風」バックパックセットを無料DLCとして配信するキャンペーンが実施される。

【セット内容（全7種セット）】

バックパック：ヴァレット / バックパック：レナティス A / バックパック：レナティス B

バックパック：クライマキナ / バックパック：モナーク / バックパック：カリギュラ 2

バックパック：クライスタ

※本DLCは予告なく配布を終了する場合があります。

公式発表記念特番「第一次 異界調査レポート」Web配信決定

「アノマリス／ANOMALITH」の発表を記念して、キャスト出演によるWeb配信特番が公開される。番組では、本作の世界観やキャラクター、ゲームシステムをいち早く紹介するほか、実際のゲームプレイや、今後の展開に関する情報も公開予定。

【配信名】「アノマリス／ANOMALITH」公式発表記念特番「第一次 異界調査レポート」

【配信日時】 5月26日（火）21時 プレミア公開

【出演】水無月 玲緒奈 役： 上田 瞳さん、華藤 有沙 役： 春瀬 なつみさん、紅田 唯我 役： 杉山 里穂さん

□配信チャンネル：YouTube「Game Channel by フリュー」

(C) FURYU CORPORATION

※画像はすべて開発中のものです。内容・仕様は製品版と異なる場合があります。