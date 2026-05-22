ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）に今季４回目の「先発投手パワーランキング」を発表し、前回１位だったドジャースの大谷翔平投手（３１）は４位にランクダウンした。

「大谷がトップの座から転落したのはマウンド上での自身のパフォーマンスとはほとんど関係がない」。規定投球回に１イニング足りないが、防御率０・７３は今季４０イニング以上投げた投手で最も低い。被打率１割６分３厘はＭＬＢ３位相当、ＷＨＩＰ（１イニングで許す走者数）０・８４は同２位相当と申し分ない。ライバルが強すぎたということだ。

１位のフィリーズのクリストファー・サンチェス投手（２９）は前回４位からトップに躍り出るのは当然の成績だ。２９回２／３連続で無失点を続けており、直近３試合で３０奪三振と無双状態。防御率１・８２はナ・リーグ１位、８０奪三振はＭＬＢ３位で「彼は正真正銘のエースだ」と絶賛した。

２位は前回７位から大きくジャンプアップしたブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）だ。最速１６７キロを誇り、８８奪三振と被打率１割６分はＭＬＢ１位で、ＷＨＩＰ０・８８はＭＬＢ４位、防御率１・８９はナ４位。現在、２４回１／３連続無失点だ。

３位はヤンキースの２年目右腕のキャメロン・シュリトラー投手（２５）だ。前回２位からダウンしたが、防御率１・５０はＭＬＢ１位、ＷＨＩＰ０・８６はＭＬＢ２位、６６イニングもＭＬＢ１位と素晴らしい。

５位以下は以下の通り。

５位パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）。

６位ブレーブスのクリス・セール投手（３７）。

７位レッズのチェース・バーンズ投手（２３）。

８位フィリーズのザック・ウィーラー投手（３６）。

９位ブルージェイズのディラン・シース投手（３０）。

１０位ホワイトソックスのデービス・マーティン投手（２９）。