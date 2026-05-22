【キラーイン：無料体験版】 5月22日 配信開始

スクウェア・エニックスは、Steam用非対称PvPアクションシューター（オンライン専用）「KILLER INN（キラーイン）」について、無料体験版を本日5月22日より配信開始した。

「キラーイン」は、「多数の羊チーム」と正体を隠した「少数の狼チーム」に分かれて対戦する、オンライン対戦アクションゲーム。人狼ゲームのような議論や投票フェーズがなく、ハイスピードで展開される非対称PvPを楽しめる。

5月22日より配信開始された無料体験版は、選択できるキャラクターが「ゲーマー」「絵本作家」「元刑事」の3人に限られるものの、製品版と一緒にプレイ可能で時間制限もない。また、バトルパスなどの進捗は得られないが、製品版にデータを引き継いだ際にまとめて反映されるようになっている。

さらに、本日5月22日よりおよそ2週間、製品版が300円（75％オフセール）で販売されている。

「ニーア オートマタ」コラボイベント開催

全世界累計出荷＆ダウンロード販売本数1,000万本を突破したアクションRPG「ニーア オートマタ」とのコラボイベントが開催中。主人公2Bや9Sをモチーフにした有料スキンをはじめ、無料のバナー、スタンプなど、さまざまなアイテムが実装されている。

「初心者が楽しく上達できる環境の整備」がテーマのアップデートを配信

本日5月22日より、パッチver.0.9.3が配信開始。「初心者が楽しく上達できる環境の整備」をテーマに、初心者のサポート機能を中心とした大幅な調整が行なわれている。

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