米国サンディエゴ在住の女優武田久美子（57）が21日、インスタグラムを更新。黒ドレス姿の母娘ショットを公開した。

武田は「gianniversaceの旧邸宅レストランに行って来ました」と報告。「娘から贈られた新しいlouisvuittonを持って、彼女のドレスを借りて」とつづり、長女のソフィアさんと黒いドレス姿で食事をする様子などを公開した。

そして「90’sはVersaceばかり着ていた私。この場所はまるでミュージアムのようで、次に来る際には全身このブランドで固めて来たいなって以前の記憶を甦らせました」と回顧。「お食事もとっても美味しく全てに堪能出来た素晴らしい時間でした」と明かした。

この投稿に「お嬢様も素敵ですね〜流石、Kumiko様のお子様です!」「本当に美人親子さん」「娘さんの衣装を見事に着こなされていてとてもお似合いです」「写真集出してほしい」などのコメントが寄せられている。

武田は89年にリリースした写真集「My Dear Stephanie」で披露した「貝殻ビキニ」で一世を風靡（ふうび）した。ホタテガイの貝殻を胸元に付け、水着に見立て、以後代名詞として定着した。99年にアメリカ人と結婚。米国カリフォルニア州サンディエゴに移住したが16年1月に離婚。その後もサンディエゴ在住を続けている。長女のソフィアさんは2002年に出産した。