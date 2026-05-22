米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズや、プロ野球の近鉄（現オリックス）、楽天、巨人で投手として活躍した岩隈久志氏が、有名ミュージシャン夫妻との会食を明かした。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「先日ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫの木根尚登さんご夫妻と林家まる子ちゃんとご飯に行きました」と報告。３人組ユニット「ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ」のメンバー・木根尚登とタレント・林家まる子と食事したという。

岩隈の妻・まどかさんも一緒にカウンターでニッコリ。「木根さんご夫妻とまるちゃんのあたたかさに終始笑いと感動が絶えず、話も尽きず、ご飯終わりにみんなでファミレスに行ってデザートを食べて話して帰りました 楽しい時間をありがとうございました！」と感謝した。

豪華な顔ぶれにフォロワーからは「みんなめっちゃ楽しそう」「ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ の木根尚登さんとって羨ましい〜」との声が上がっていた。

岩隈氏は２００２年１２月に当時西武の広橋公寿打撃コーチの長女と結婚。２３年７月に、１男２女に続く第４子となる三女が誕生したことを発表し「長女とは２０歳差という漫画のような岩隈家になりました」と明かしていた。ＳＮＳではまどかさんとの夫婦ショットをたびたび公開して話題になっている。