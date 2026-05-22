レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が21日、インスタグラムを更新。バスローブ姿を披露した。

新田は「おつひな。今日は早くみんなに伝えたい撮影に行ってきました。告知するのが楽しみです」と明かし、「ケータリング豪華すぎて、、、このフィナンシェも編集部のだいすきなお姉様が並んで買ってきてくれたんです。いつもすごい」とつづり、谷間あらわなバスローブ姿でフィナンシェを食べる様子を公開した。

そして「週末の鈴鹿サーキットもよろしくね」と呼びかけた。

この投稿に「めっちゃ可愛いです」「色気ハンパねぇ」「セクシー過ぎるよ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。今年4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。25年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。