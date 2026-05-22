トータス松本、14年ぶりソロライブ開催決定 大阪＆東京で還暦記念公演
還暦を迎えるウルフルズのトータス松本が、記念公演『トータス松本 ライブ2026 Good Times』を開催することが決定した。
【写真】豪華…！スペシャルライブ「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」記者会見の模様
『トータス松本 ライブ2026 Good Times』は、1966年12月生まれで、今年12月に還暦を迎えるトータス松本による記念公演。12月7日に大阪・フェスティバルホール、12月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。
トータス松本のソロ名義の公演は、2012年に行われた『NEW FACE』ツアー以来14年ぶり。同公演限りのスペシャルバンドを編成して行うスペシャルライブとなる。
トータス松本はソロ名義で、2024年3月にNHK『みいつけた！』放送開始15周年を記念して書き下ろした「ただいま！」を発表。今年3月には、パラスポーツアニメ テーマ曲として「スーパーヒーロー」を書き下ろしている。
■『トータス松本 ライブ2026 Good Times』
日時：12月7日（月） OPEN 17:30 / START 18:30
会場：大阪・フェスティバルホール
日時：12月12日（土） OPEN 17:00 / START 18:00
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
バンドメンバー：
浦 清英（Key）／秋山浩徳（Gt）／隅倉弘至（Ba）／神谷洵平（Dr）／武嶋 聡（Sax）／滝本尚史（Tb）／広瀬未来（Tp ※大阪公演のみ）／村上 基（Tp ※東京公演のみ）
【写真】豪華…！スペシャルライブ「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」記者会見の模様
『トータス松本 ライブ2026 Good Times』は、1966年12月生まれで、今年12月に還暦を迎えるトータス松本による記念公演。12月7日に大阪・フェスティバルホール、12月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。
トータス松本のソロ名義の公演は、2012年に行われた『NEW FACE』ツアー以来14年ぶり。同公演限りのスペシャルバンドを編成して行うスペシャルライブとなる。
■『トータス松本 ライブ2026 Good Times』
日時：12月7日（月） OPEN 17:30 / START 18:30
会場：大阪・フェスティバルホール
日時：12月12日（土） OPEN 17:00 / START 18:00
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
バンドメンバー：
浦 清英（Key）／秋山浩徳（Gt）／隅倉弘至（Ba）／神谷洵平（Dr）／武嶋 聡（Sax）／滝本尚史（Tb）／広瀬未来（Tp ※大阪公演のみ）／村上 基（Tp ※東京公演のみ）