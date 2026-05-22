今野大輝“郁”＆加藤史帆“凛”、別れをきっかけに距離縮まる 『その天才様は偽装彼女に執着する』第6話あらすじ＆場面写真
8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演する、CBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58 ※CBCテレビローカルエリア）第6話（28日放送）の予告編＆あらすじ＆場面写真が公開された。
【動画】揺れ動く三角関係に目が離せない…！『その天才様は偽装彼女に執着する』第6話予告
同作品は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破したコミックの実写ドラマ化。「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”を描く。加藤は29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を、今野は孤高の天才プログラマー・若月郁を演じる。
第6話では、「恋人契約は解消しよう」と、ついに凛は郁のもとを去る決意をする。突然の別れに、2人の仲を邪魔していた紗矢はうれしそうな表情を見せる。さらに、郁からアプローチを受けるようになった紗矢は、着実に彼との距離を縮めていく。しかしある日、郁に誘われて向かった先に訪れたのは、別れたはずの凛だった。順調に見えた紗矢の策略は、一転して思わぬ修羅場へと発展していく。“恋人契約”を解消した郁と凛。別れをきっかけに2人の距離はこれまで以上に近づいていき…。公開された予告編は、揺れ動く三角関係から目が離せない内容になっている。
■第6話あらすじ
「本当の恋人になりたい」
手紙を置いて郁のもとを去ってしまった凛。手紙を見た郁は必死で凛を探して公園で見つけるも、自分を責めている凛は離れたがっていた。そんな凛に郁は「絶対に離さない」と寄り添い、引き留める。再び絆を深め合った2人だったが、紗矢の執拗な嫌がらせは終わらない。そこで2人は、とある作戦を思いつく。2人が破局したことを知った紗矢は郁からの誘いに上機嫌に応えたが、呼び出された場所は会社の社長室。そこで待ち構えていたのは、なんと凛だった――。
【動画】揺れ動く三角関係に目が離せない…！『その天才様は偽装彼女に執着する』第6話予告
同作品は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破したコミックの実写ドラマ化。「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”を描く。加藤は29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を、今野は孤高の天才プログラマー・若月郁を演じる。
■第6話あらすじ
「本当の恋人になりたい」
手紙を置いて郁のもとを去ってしまった凛。手紙を見た郁は必死で凛を探して公園で見つけるも、自分を責めている凛は離れたがっていた。そんな凛に郁は「絶対に離さない」と寄り添い、引き留める。再び絆を深め合った2人だったが、紗矢の執拗な嫌がらせは終わらない。そこで2人は、とある作戦を思いつく。2人が破局したことを知った紗矢は郁からの誘いに上機嫌に応えたが、呼び出された場所は会社の社長室。そこで待ち構えていたのは、なんと凛だった――。