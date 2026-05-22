ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、元格闘家と人気モデルでタレント夫妻宅を訪問したと明かし、集合ショットを披露した。

「ユウちゃん家」と書き出すと、自身と卜部弘嵩氏、高橋ユウと2人の息子との5ショットや高橋の手料理のショットをアップ。

「ファミリーにも逢えて ガールズトークもできて ユウちゃん手料理神すぎて さいこうにガチ幸せすぎた日」とつづった。

りんごちゃんの投稿に、フォロワーからは「楽しそう」「素敵」「また痩せましたか？」「りんごちゃん愛されてますね」といった反響が寄せられている。

りんごちゃんは4月放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）で3回目のダイエット企画に挑戦。過去2回の挑戦で計15・1キロの減量に成功していたが、今回は「3日間回転寿司のみダイエット」と題し、先に汁物を飲み、その後で5皿食べる「先汁、5皿の法則」をベースに、タンパク質豊富なネタを選び、むくみ回避のためレモン汁と減塩醤油を活用、アレンジメニューなど工夫を凝らし3食を楽しみながら取り組んだ。その結果、体重マイナス3キロ、ウエストマイナス5センチを達成した。