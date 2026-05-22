麒麟・川島明、日本ダービー特番が決定 競馬好き芸能人集結、歴代2着馬による“夢の再戦”も実現【見どころ・出演一覧】
競馬の祭典・日本ダービー（5月31日）に向けて、カンテレで24日に特番『麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP』（後4：30〜5：30 ※関西ローカル）の放送が決定した。
【場面カット】日本ダービーさながら白熱… 蛍原徹・皆藤愛子・エースの争い
麒麟・川島明と競馬好き芸能人たちが、今年の日本ダービーをクイズで盛り上げる。イクイノックスやエフフォーリアなど、視聴者が選んだ歴代ダービーの2着馬による“夢の再戦レース”シミュレーションも実現する。
往年の人気番組『クイズダービー』をオマージュし、蛍原徹、皆藤愛子、バッテリィズ・エースら解答者たちが、日本ダービーにまつわる問題に挑戦する。さらに、解答者たちを出走馬に見立て、番組が独断と偏見でオッズを設定。そのオッズを参考に、パネラーのさや香・新山と岡田紗佳が、自身の推理力と勘を頼りに持ち点をベットしていく。
昨年の日本ダービー、有馬記念に続き、第3弾となる今回は、計5問のクイズを出題。2025年のクロワデュノールと北村友一の勝利の瞬間に、ジョッキーカメラがとらえた“あるシーン”に焦点を当てるほか、「未来に語り継がれるダービー馬」をテーマにしたクイズでは、ディープインパクトやキズナといった名馬に加え、2024年・有馬記念直前での電撃引退で話題となったドウデュースの意外な一面を紹介するなど、名馬たちの知られざるドラマが明かされる。
さらに、著名人による国歌独唱や、騎手のお披露目イベントで恒例になっているパフォーマンスなど、華やかな舞台裏の逸話も飛び出す。このほか、過去の高配当レースを振り返りながら、「青葉賞勝ち馬はダービーを勝てない」「4枠からは勝ち馬が出にくい」などのジンクスにも触れる。
最終問題「日本ダービー THE SECOND」では、「過去の日本ダービーで、印象に残っている2着の馬は？」というアンケートを視聴者に実施し、選ばれた上位10頭が、競馬シミュレーター上で夢の再戦。どの馬がセカンドチャンスをものにするかを予想し、正解するとポイントが10倍になるという大逆転チャンスとなる。
今回も、番組放送中にリモコンのdボタンからデータ放送でテレビの前の視聴者も解答者ベットへの参加が可能。目標ポイントを達成すると、抽選で川島＆蛍原が予想する日本ダービーの夢馬券＆レアグッズのプレゼントが当たる。
【番組情報】
タイトル：『麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP』
放送日時：5月24日（日）午後4時30分〜5時30分放送（関西ローカル）
MC：川島明（麒麟）
解答者：蛍原徹、皆藤愛子、エース（バッテリィズ）
パネラー：新山（さや香）、岡田紗佳
【場面カット】日本ダービーさながら白熱… 蛍原徹・皆藤愛子・エースの争い
麒麟・川島明と競馬好き芸能人たちが、今年の日本ダービーをクイズで盛り上げる。イクイノックスやエフフォーリアなど、視聴者が選んだ歴代ダービーの2着馬による“夢の再戦レース”シミュレーションも実現する。
昨年の日本ダービー、有馬記念に続き、第3弾となる今回は、計5問のクイズを出題。2025年のクロワデュノールと北村友一の勝利の瞬間に、ジョッキーカメラがとらえた“あるシーン”に焦点を当てるほか、「未来に語り継がれるダービー馬」をテーマにしたクイズでは、ディープインパクトやキズナといった名馬に加え、2024年・有馬記念直前での電撃引退で話題となったドウデュースの意外な一面を紹介するなど、名馬たちの知られざるドラマが明かされる。
さらに、著名人による国歌独唱や、騎手のお披露目イベントで恒例になっているパフォーマンスなど、華やかな舞台裏の逸話も飛び出す。このほか、過去の高配当レースを振り返りながら、「青葉賞勝ち馬はダービーを勝てない」「4枠からは勝ち馬が出にくい」などのジンクスにも触れる。
最終問題「日本ダービー THE SECOND」では、「過去の日本ダービーで、印象に残っている2着の馬は？」というアンケートを視聴者に実施し、選ばれた上位10頭が、競馬シミュレーター上で夢の再戦。どの馬がセカンドチャンスをものにするかを予想し、正解するとポイントが10倍になるという大逆転チャンスとなる。
今回も、番組放送中にリモコンのdボタンからデータ放送でテレビの前の視聴者も解答者ベットへの参加が可能。目標ポイントを達成すると、抽選で川島＆蛍原が予想する日本ダービーの夢馬券＆レアグッズのプレゼントが当たる。
【番組情報】
タイトル：『麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP』
放送日時：5月24日（日）午後4時30分〜5時30分放送（関西ローカル）
MC：川島明（麒麟）
解答者：蛍原徹、皆藤愛子、エース（バッテリィズ）
パネラー：新山（さや香）、岡田紗佳