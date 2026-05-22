「本物!?」…大阪で『スター・ウォーズ』最速上映、会場に現れた芸人に驚きの声「ニッポンの社長や！」
お笑いコンビ・ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）が21日、大阪市内のTOHOシネマズ梅田で行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』日本最速“前夜祭”上映イベントに登場した。
【写真】『スター・ウォーズ』コスプレイヤー集結 ニッポンの社長・ケツは「ジャバ・ザ・ハットのコスプレ」ではない
『スター・ウォーズ』シリーズ待望の最新作が、きょう22日に日米同時公開。その前夜、TOHOシネマズ梅田の劇場ロビーにも多くのファンやコスプレイヤーが集結し、開場前から熱気に包まれた。
ニッポンの社長の2人が来場者へ前夜祭限定の入場者特典ポスターを直接手渡しするグリーティングが実施され、ファンからは「本物!?ニッポンの社長や！」と驚きと歓声が上がり、上映前から熱気は最高潮となった。
「遠くから来たよ〜って方！」という呼びかけには『金沢〜！』『カナダ〜！』とさまざまな声。さらに、「コスプレされている方は梅田歩いてきたんですか？」という問いかけにコスプレイヤーが大きくうなずくなど関西らしい掛け合いも生まれた。
辻が「ケツもね、ジャバ・ザ・ハットのコスプレですからね」とボケて、ケツが「どこがやねん」と“最速上映”らしいテンポでツッコむ場面も。いよいよ上映1分前になり、最後は会場全体で10秒前からカウントダウンを実施。大きな歓声と熱気に包まれ、本編上映がスタートし、前夜祭イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。
今作は2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの『スター・ウォーズ』最新作。“伝説の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“強大なフォースの力を秘めた子ども”グローグーの冒険が描かれる。
【写真】『スター・ウォーズ』コスプレイヤー集結 ニッポンの社長・ケツは「ジャバ・ザ・ハットのコスプレ」ではない
『スター・ウォーズ』シリーズ待望の最新作が、きょう22日に日米同時公開。その前夜、TOHOシネマズ梅田の劇場ロビーにも多くのファンやコスプレイヤーが集結し、開場前から熱気に包まれた。
「遠くから来たよ〜って方！」という呼びかけには『金沢〜！』『カナダ〜！』とさまざまな声。さらに、「コスプレされている方は梅田歩いてきたんですか？」という問いかけにコスプレイヤーが大きくうなずくなど関西らしい掛け合いも生まれた。
辻が「ケツもね、ジャバ・ザ・ハットのコスプレですからね」とボケて、ケツが「どこがやねん」と“最速上映”らしいテンポでツッコむ場面も。いよいよ上映1分前になり、最後は会場全体で10秒前からカウントダウンを実施。大きな歓声と熱気に包まれ、本編上映がスタートし、前夜祭イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。
今作は2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの『スター・ウォーズ』最新作。“伝説の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“強大なフォースの力を秘めた子ども”グローグーの冒険が描かれる。