新しい学校のリーダーズのMIZYU（27）が22日までにインスタグラムを更新。幼なじみのシンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）とのツーショットを公開した。

新しい学校のリーダーズとちゃんみなは、現地時間16日にロサンゼルスで開催された音楽フェス「Zipangu Japanese Music Event」に出演。MIZYUは「WE REUNITED IN LOS ANGELES」と英文でちゃんみなとの再会を報告し、ピースサインで笑顔を見せたツーショットなどをアップした。

MIZYUは24年9月に日本テレビ系「しゃべくり007」に出演した際に、ちゃんみなから「MIZYUとは地元が一緒で、3歳の保育園から中学校まで一緒の数少ない友人です。MIZYUは私の分身みたいな人。うるさいし負けず嫌いだし、夢を本気で追っかけていて幼少期からずっと変わんないです」とのメッセージが寄せられ、「（今も）イベントとかフェスで一緒になった時に会ってしゃべったりするんですけど、地元のノリでしゃべってます。（地元は東京の）練馬です。“練馬感”がすごいんですね、私たちは。（練馬感というのは）なんか、アスファルトで近いところでしゃべってる感じ」と独特の表現で説明し、笑いを誘っていた。

今回のツーショットにフォロワーからは「幼馴染と一緒に海外で同じステージに立つなんて最強過ぎる！」「ピースサインの2人が嬉しそうで可愛い〜！」「幼馴染2人最高すぎます…ほんとかわいいありがとう」などといったコメントが多数寄せられた。