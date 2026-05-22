国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２１日、スイスのチューリッヒで「ＦＩＦＡ Ｕ―１７Ｗ杯カタール ２０２６」の公式抽選会を開催し、全１２グループ（各４チーム）の組み合わせが決定した。大会は１１月１９日に開幕し、１２月１３日の決勝戦まで、カタール・ドーハを舞台に行われる。２０２５年大会から導入された「４８チーム制」の拡大フォーマットが今大会も継続される。

カタールは２０２９年まで５年連続でＵ―１７Ｗ杯を開催することが決まっており、今回はその第２回目となる。地方組織委員会（ＬＯＣ）のＣＥＯを務めるジャシム・アル・ジャシム氏は「昨年は史上初の４８チーム開催を達成し、約１９万７０００人ものファンと１３０人以上のスカウトがアスパイア・ゾーンに集結した。２０２５年の経験をベースに、今年はさらに素晴らしい体験を選手や世界中のファンに届ける」と語った。

Ｕ―１７日本代表はＬ組となり、南米の強豪コロンビア、初出場のセルビア、そして中米のホンジュラスと同組となった。また、ホスト国のカタールはグループＡに入り、パナマ、エジプト、ギリシャと対戦する。今大会ではモンテネグロ、ギリシャ、ルーマニア、セルビア、ベトナムの５カ国が初出場する。

現在、全４８枠のうち４６枠の出場国が確定しており、残り２枠は５月２３日にモロッコで行われるアフリカプレーオフ（エチオピア対モザンビーク、ウガンダ対ガーナ）の勝者に与えられる。大会は前回同様、すべての試合を「アスパイア・ゾーン」内に集約して開催。ファンやスカウトが１日に複数試合を観戦できるモデルが維持される。そして、決勝戦は１２月１３日、今年で開場５０周年の節目を迎える名門「ハリーファ国際スタジアム」で行われる。