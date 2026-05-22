◇ナ・リーグ ブレーブス−マーリンズ（2026年5月21日 マイアミ）

ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（28）が21日（日本時間22日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・右翼」で先発出場。左手親指を痛め、6回の守備から途中交代した。

アクーニャは初回の第1打席で遊撃への内野安打を放つと、次打者・ハリスの先制2ランを呼び込んだ。第2打席こそ右飛に倒れたが、5回1死二、三塁の第3打席も中前に2点打を放ち、3打数2安打だった。

ただ、トレーナーらに左手親指の違和感を訴え、6回の守備から途中交代。球団は「左手親指の痛みのため、予防措置として試合から退いた」と発表した。

アクーニャは左ハムストリングを痛め、今月3日（同4日）から負傷者リスト（IL）入り。18日（同19日）に復帰したばかりで、この日が復帰後3戦目だった。

23年に41本塁打、73盗塁でMLB史上初の「40−70」を達成し、打率も・337でトリプルスリーも記録。ナ・リーグのMVPを満票受賞した。

ただ、24年5月に「左膝前十字じん帯断裂」で手術を受け、残りのシーズンを全休。昨季はリハビリを経て5月に復帰。95試合で打率・290、21本塁打、42打点、9盗塁を記録した。

今季はここまで37試合で打率・261、2本塁打、11打点、7盗塁。